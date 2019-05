Boris Johnson are sanse mari sa devina noul premier al Marii Britanii

Ziare.

com

Conform unui sondaj YouGov comandat de The Times, 39% dintre conservatori l-ar vota pe Johnson, iar pe locul doi se situeaza fostul ministru al Brexitului, Dominic Raab, cu doar 13%.Premierul britanic Theresa May a promis ca va anunta in prima saptamana din iunie, dupa ce acordul Brexitului va fi votat in parlament, cand va fi ales succesorul sau.May a supravietuit unui vot de neincredere al parlamentarilor conservatori la sfarsitul lui 2018 iar regulile partidului prevad ca ea nu mai poate fi contestata pana in decembrie 2019.Insa May se afla sub o presiune din ce in ce mai mare de a parasi guvernul in aceasta vara in urma impasului in negocierile pentru Brexit si a rezultatelor slabe obtinute de conservatori la alegerile locale din Anglia.