Boris Johnson prezinta Parlamentului o noua varianta de anticipate. Pe 12 decembrie

La votul de luni, cu 299 de optiuni pentru si 70 impotriva, Johnson nu a reusit sa obtina majoritatea de doua treimi necesara pentru a trece motiunea . El intentioneaza sa vina marti cu alt text legislativ privind organizarea de alegeri anticipate, relateaza DPA.Al doilea proiect de lege care propune organizarea de alegeri pe 12 decembrie va avea nevoie doar de o majoritate simpla de 320 de deputati pentru a trece."Nu vom permite acestei paralizii sa continue si, intr-un fel sau altul, trebuie sa organizam alegeri", a spus premierul britanic, potrivit Press Association."Aceasta Camera nu mai poate tine tara ostatica", a acuzat Johnson, care nu mai are majoritate in Parlament.Ratificarea acordului de Brexit obtinut de Johnson a fost respinsa de deputati pe 19 octombrie, care erau de acord in principiu cu acordul, dar nu si cu calendarul de trei zile pentru a-l analiza si a-l vota. Johnson a fost obligat sa inainteze Bruxelles-ului o cerere de amanare cu trei luni, impotriva vointei sale, de o lege votata acum cateva luni de Parlament. Johnson a acceptat, luni, termenii Uniunii Europene privind o "amanare flexibila" a Brexit, sau "", potrivit carora Londra are termen pana la 31 ianuarie sa paraseasca blocul comunitar.Luni, statele membre UE au aprobat o amanare cu trei luni a Brexit , acordand Marii Britanii posibilitatea de a parasi blocul comunitar mai devreme de 31 ianuarie daca acordul de retragere este ratificat.O alta optiune posibila este organizarea de alegeri pe 9 decembrie, o data sugerata de liberal-democratii din Opozitie si de partidul scotian SNP.