Boris Johnson, tot mai aproape sa devina premierul Marii Britanii. Ce se va intampla cu Brexitul?

Deputatul conservator sustinator al Brexitului Boris Johnson si-a consolidat joi avansul in cursa la succesiunea premierului demisionar Theresa May, dupa al patrulea tur de scrutin, in care a fost eliminat ministrul de Interne Sajid Javid.Boris Johnson a obtinut 157 de voturi de la cei 311 deputati conservatori, relateaza AFP.Pe ultima pozitie, cu 34 de voturi, Sajid Javid a fost scos din cursa.Doar trei candidati au mai ramas in cursa, potrivit rezultatelor scrutinului, anuntate de Partidul Conservator, inaintea unui ultim tur de srutin in vederea stabilirii ultimilor doi finalisti.Premierul britanic Theresa May si-a anuntat demisia si asigura interimatul pana cand un nou premier va fi desemnat saptamana viitoare.May a demisionat dupa ce nu a reusit sa obtina aprobarea Parlamentului pentru acordul pe care l-a negociat cu UE. Desi blocul european a precizat in numeroase randuri ca acordul nu mai poate fi renegociat, multi candidati din Partidul Conservator au promis ca vor incerca sa obtina noi concesii.Boris Johnson, a spus ca nu vrea sa "agite steagul alb" in fata Bruxelles-ului si nici sa accepte vreo noua amanare a Brexit-ului.Johnson promite ca, daca va castiga aceasta cursa, Brexit-ul amanat deja de doua ori va fi efectiv pe 31 octombrie, cu sau fara un acord cu UE."Trebuie sa iesim (din UE - n.red.) pana pe 31 octombrie. Si cred ca ar fi intr-adevar ciudat sa semnalam in acest stadiu ca guvernul britanic ar fi dispus, din nou, sa agite steagul alb si sa amane inca o data" retragerea din blocul comunitar, a transmis acesta, pe 14 iunie, la postul BBC.Desi a asigurat ca nu urmareste un Brexit fara acord, Boris Johnson a subliniat ca este "absolut vital" ca Regatul Unit sa se pregateasca si pentru aceasta eventualitate, adaugand ca el nu impartaseste "pesimismul" mediului de afaceri cu privire la consecintele unei retrageri din UE fara un acord.