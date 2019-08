Brexit: Boris Johnson obtine suspendarea parlamentului si provoaca furia Opozitiei

Ziare.

Prin Discursul Reginei, care de fapt este elaborat de guvern, se da startul unei noi sesiuni parlamentare si textul schiteaza planurile guvernului pentru urmatorul an, prezentand prioritatile si agenda legislativa. Discursul Reginei este sustinut de obicei in fiecare an, insa ultimul a fost in anul 2017, cand a inceput sesiunea parlamentara care se incheie acum, durata foarte mare a acesteia datorandu-se volumului foarte mare de proiecte de acte normative cerute de procesul retragerii din Uniunea Europeana.Cum Boris Johnson este un premier recent investit in functie, este de asteptat ca el sa vina cu propriile prioritati legislative, noul executiv motivand de altfel solicitarea adresata Reginei prin intarzierea elaborarii programului de guvernare.Activitatea legislativului britanic este de obicei suspendata inaintea discursului Reginei, in ultimii ani durata acestei suspendari variind intre cinci si 20 de zile. De data aceasta insa, suspendarea se suprapune cu perioada premergatoare ultimei date-limita a retragerii Regatului Unit din UE, amanata succesiv dupa ce Camera Comunelor a respins de trei ori acordul pe care fostul premier Theresa May l-a incheiat cu Bruxelles-ul.Boris Johnson doreste renegocierea acestui acord si in special eliminarea clauzei privind ''plasa de siguranta'' nord-irlandeza, in virtutea careia Regatul Unit ar ramane in uniunea vamala europeana pana cand se va gasi o solutie care sa impiedice revenirea la o frontiera fizica intre Republica Irlanda si Irlanda de Nord, astfel ca aceasta clauza restrange marja de manevra a Londrei la negocierile privind viitoarea relatie cu UE.Cum blocul comunitar a respins orice renegociere a acordului convenit cu Theresa May, Boris Johnson este hotarat sa scoata Regatul Unit din UE fara un acord pe 31 octombrie.Or, in parlamentul britanic exista o majoritate ostila unui Brexit fara acord, opozitia laburista si liberal-democrata intentionand sa promoveze masuri legislative care sa-l impiedice pe Johnson sa ia o asemenea decizie, fiind avuta in vedere inclusiv o motiune de cenzura. Insa intervalul de timp scurt dintre 14 si 31 octombrie ar putea zadarnici aceste planuri ale opozitiei, care il acuza astfel pe Boris Johnson ca, prin amanarea discursului Reginei, oricat de obisnuita ar fi fost pana in prezent aceasta practica, el incearca o manevra ''antidemocratica'' prin care sa blocheze impotrivirea legislativului fata de un Brexit fara acord.Premierul Johnson sustine totusi, intr-o scrisoare adresata miercuri parlamentarilor, ca acestia vor avea suficient timp pentru a dezbate Brexitul inaintea Consiliului European din 17-18 octombrie, un summit hotarator pentru deznodamantul Brexitului. El mai subliniaza in scrisoare ca va ''avansa o agenda legislativa ambitioasa si curajoasa'', in care un posibil nou acord cu Bruxelles-ul privind Brexitul va fi printre temele centrale.Parlamentul britanic va putea vota initiativele legislative legate de Brexit pe 21 si 22 octombrie, cand vor fi cunoscute deciziile de la summitul european, mai explica premierul conservator in scrisoarea prin care isi motiveaza solicitarea de amanare a discursului Reginei.Cu toate acestea, presedintele Camerei Comunelor, conservatorul John Bercow, a calificat gestul lui Johnson drept o ''aberatie constitutionala'', tot despre o ''aberatie'' vorbind si liderul laburist Jeremy Corbyn, care considera in plus ca acest gest este ''o amenintare la adresa democratiei''.Liderul laburist anuntase inca de marti ca a trimis o scrisoare catre 116 deputati conservatori si independenti, inclusiv fostului premier conservator Theresa May si fostului ministru de finante Philip Hammond, pentru a le cere sa sustina initiativele menite sa impiedice realizarea unui Brexit fara acord.Citeste si Putini britanici sustin suspendarea parlamentului de la Londra