Brexit doare strategic, economic, politic

Cei 27 care raman in Uniune au de avut in vedere, intre altele:

Pentru Romania ar fi bine:

Daniel Daianu este membru in consiliul de administratie al BNR, fost prim-vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si fost ministru al Finantelor.

Ziare.

com

Acest sindrom poate fi explicat prin politici publice ce nu au reusit sa protejeze pe cei care au pierdut in procesul globalizarii economice impletit cu schimbari de ordin tehnologic; multi cetateni (nu numai in varsta) se simt nedreptatiti de distributia veniturilor in societate; exista si sentimentul ca oamenii nu mai sunt stapani pe destinele lor. De aici apare si o tendinta de respingere a elitelor politice.Este graitor ca, in Franta, presedintele Macron declara ca daca s-ar organiza un scrutin in Hexagon rezultatul ar putea fi similar. Aceasta remarca spune enorm pentru a intelege constelatia de circumstante ce tensioneaza relatii sociale si dinamici politice pe Continent; sa nu omitem ca Macron a candidat in alegerile prezidentiale pe o platforma centrista, tocmai pentru a se delimita de partidele traditionale.In Germania, care economic si politic este pilonul in jurul caruia se roteste constructia europeana, principalul partid de opozitie in Bundestag (dupa formarea noului guvern de coalitie) este formatiunea de dreapta AfD (Alternativa pentru Germania).In Italia, Miscarea 5 Stele se situeaza pe primul loc in sondaje, in Austria s-a format un guvern ce a adus extrema dreapta la putere. In Europa centrala si de Rasarit, sunt contestate reguli ale jocului in Uniune, nu in cele din urma din ratiuni legate de ceea ce este perceput ca nevoia de echilibrare a raporturilor de putere economica intre statele membre, intre capitalul strain si cel autohton.Daca economiile europene trec printr-o perioada relativ buna (fata de anii 2009-2015), se poate vorbi insa despre o "internalizare" a dezechilibrelor externe, pe piata muncii si in viata politica. Aici gasim explicatii pentru atitudinea multora fata de imigranti, o crestere a accentelor protectioniste (inclusiv privind Spatiul Schengen), incordarea relatiilor intre state membre, etc.Sa ne referim la MB prezumand o despartire ce nu se bizuie pe un aranjament special ce ar incerca apararea intereselor reciproce de adancime:Proximitatea geografica a Continentului va fi inlocuita foarte greu cu relatii mai puternice cu SUA, Canada, Australia, alte tari din Commonwealth, economii din Asia, America Latina; acorduri comerciale atat de avantajoase incat sa compenseze ceea ce inseamna Piata Unica pentru numeroase companii britanice sunt foarte dificil de construit cu terti;- Lectia este ca si un stat ce nu face parte din zona euro se desprinde costisitor de textura de relatii din Uniune; sunt analize serioase facute la Londra ce arata ca- Industria financiara din MB, ce contribuie substantial la venitul national, va pierde in masura in care va avea loc transfer de activitati catre alte centre financiare din UE -chiar daca Londra va ramane un hub financiar global.- MB va pierde "materie cenusie" daca va avea loc un exod al muncii de inalta calificare pe Continent; mai putin pentru companii ce au operatiuni globale.- MB va pierde probabil din alonja internationala; "greutatea" sa internationala este pusa in legatura cu puterea de a influenta decizii in UE. Diplomatia britanica intra in aceasta ecuatie.- Un stat membru cu excelenta militara si tehnologica, care conteaza (inca) in ceea ce inseamna politica de securitate a Uniunii pleaca....chiar daca unii s-ar grabi sa spuna ca asa ceva nu conteaza in functionarea Uniunii fiindca exista reguli;- MB este un bastion al gandirii liberale in sens profund, al ceea ce inseamna democratie consolidata; acest aport de cultura instititutionala si politica se simte in functionarea institutiilor europene, in relatiile din Uniune in general.- MB are creneluri industriale si de cercetare stiintifica si tehnologica de mare semnificatie pentru judecarea impactului noii revolutii industriale.in conditii in care cresc nevoile de securitate ale Uniunii. Noul exercitiu bugetar al UE are de rezolvat dileme legate de structura utilizarii resurselor, inclusiv implicatii ale reformelor ce vizeaza zona euro (este posibil ca resurse din bugetul UE sa fie destinate unor programe ce privesc euroaria).- MB a devenit dupa izbucnirea crizei financiare un promotor al reformei reglementarii si supravegherii industriei financiare; ar fi dezolant sa vedem pe Continent incercari de de-reglementare similare cu tentativele peste Ocean (ale administratiei Trump);- Trebuie evitata o competitie fiscala de tipul "race to the bottom", ce ar tensiona bugetele nationale peste tot; trebuie totodata combatute practici gen paradisuri fiscale ce se intalnesc in jurisdictia MB si in state din UE;- Conducerea unor institutii europene va fi afectata, acolo unde reprezentanti ai MB (Regatului Unit mai exact) au pozitii de frunte si aduc expertiza valoroasa;- Marea Britanie inseamna foarte mult in materie de cooperare militara si de securitate, de intelligence. Aceasta cooperare poate fi continuata pe cai bilaterale si in cadrul NATO, dar ar fi fost mai bine ca MB sa ramana un stat membru al Uniunii., intrucat nu MB era "marea problema" (chiar daca Londra nu a fost adepta a adancirii integrarii si era vazuta de unii drept un "caltroian").Curenti de fragmentare opereaza cu intensitate in UE, zona euro are nevoie de reforme de fond ca mecanisme si politici, deficitul democratic in functionarea institutiiilor europene trebuie sa fie redus. Si, mai ales, trebuie sa fie conciliata logica de functionare a Uniunii ca Piata Unica (ce este o forma in sine de globalizare economica) cu legitimitatea pe care o au guvernele nationale in gestionarea treburilor statelor membre.Pana una alta, bugetele nationale sunt cele care finanteaza grosul bunurilor publice in statele membre. Noul guvern de coalitie la Berlin poate aduce un suflu nou in reformarea politicilor in euroarie si in UE, pentru a limita fragmentarea si tensionarea sociala si politica a Uniunii.Brexit a obligat statele din Uniune sa discute mai cu franchete despre viitorul proiectului european. Dar exista viziuni diferite si tentatia unora de a accentua "variabilitatea" Uniunii, ceea ce inseamna in fapt fragmentare. Pentru viitorul Uniunii este fundamental sa fie atenuate clivajele intre Nord si Sud, frictiunile intre Vest si Est, sa fie reduse "distantele" intre cetateni si cei care decid.- Sa se realizeze un aranjament sui generis intre UE si MB, care sa mentina cat mai mult din actualele relatii intre cele doua parti; analogii cu aranjamente ce privesc Islanda, Norvegia, Elvetia etc au relevanta limitata.- Aranjamentul intre cei 27 si MB sa prezerve cat mai mult din statutul rezidential de acum al cetatenilor britanici si din statele membre ale UE; accesul la piata muncii va fi o problema, de pus in relatie cu ceea ce in UE unele state membre numesc dumping social si dumping fiscal.- Cooperarea militara si de intelligence cu MB sa nu se diminueze; poate fi imaginat un PESCO (cooperarea militara avansata intre state din UE) care sa includa MB;- Reducerea bugetului UE, daca va avea loc (in caz ca cei 27 nu isi cresc contributiile nationale), sa nu afecteze fondurile structurale si de coeziune. Aceste fonduri nu sunt un act de generozitate, ci sunt o compensatie cu deplin temei pentru efecte mai putin bune ale functionarii Pietei Unice - unde raportul de forte economice este inegal. Conditionalitati suplimentare pentru obtinerea acestor fonduri nu trebuie sa apara.Nu este obligatoriu ca negocierile privind Brexit sa se incheie in martie 2019; gama de probleme la care nu sunt clare respunsuri acum (si nu din vina, necesarmente, a unei posibile nelamuriri decizionale la Londra) este foarte larga si graba poate strica treaba - desi unii ar spune ca intarzierea despartirii, incertitudinile, sunt un cost in sine foarte mare.In teoria economica se vorbeste despre "consecinte neintentionate" ale unor decizii; atentie deci la decizii ce reclama o analiza prealabila cat mai rotunda.Brexit, daca va avea loc, trebuie sa fie cat mai "soft", din motive de ordin strategic, comercial si politic.Ps. Marea Britanie ar fi bine sa fie invitata, intr-o forma sau alta, la reuniunea "Initiativei celor 3 Mari" care va avea loc la Bucuresti in toamna acestui an (unde prezenta SUA va fi mai mult decat notabila).