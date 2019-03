Brexit: Juncker si May au ajuns la un compromis pe ultima suta de metri. Vot decisiv, azi, in Parlamentul de la Londra

Modificari pe ultima suta de metri

Ce a obtinut Theresa May de la UE

Opozitia ramane ferma: Acordul trebuie respins

Juncker: UK sa plece pana pe 23 mai

"Premierul (May - n.red.) si cu mine am ajuns la o intelegere in privinta unui instrument cu caracter obligatoriu in legatura cu acordul de retragere. Acest instrument ofera clarificari si garantii legale semnificative privind natura (mecanismului - n.red.) backstop", a anuntat Juncker intr-un comunicat.Seful CE a subliniat ca si premierul Irlandei, Leo Varadkar, a fost de acord cu aceste schimbari in acordul pe Brexit.Pe de alta parte, Theresa May a explicat ca "Marea Britanie se va putea retrage unilateral din (mecanismul - n.red.) backstop", in cazul unui esec al negocierilor cu UE pe tema relatiilor de dupa Brexit."Daca vreuna dintre parti ar actiona cu rea credinta, exista o cale legala pentru cealalta parte sa se retraga", a adaugat si Juncker.Londra a ajuns la o intelegere cu Uniunea Europeana referitor la "modificari obligatorii din punct de vedere juridic" ale Acordului de retragere a Marii Britanii, a anuntat luni seara vicepremierul David Lidington in fata Parlamentului, transmite AFP."In seara aceasta, la Strasbourg, premierul (Theresa May) a obtinut schimbari obligatorii din punct de vedere juridic, care intaresc si imbunatatesc Acordul de retragere si declaratia politica", a anuntat Lidington.El a promis parlamentarilor prezentarea a doua documente."Primul confirma faptul ca UE nu poate incolti Marea Britanie in plasa de siguranta pe o perioada nedeterminata", a spus liderul britanic, referindu-se la clauza de "backstop", dispozitie care prevede mentinerea, ca ultima solutie, a Regatului Unit intr-o uniune vamala pentru a evita revenirea la o frontiera fizica intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord.In plus, "instrumentul comun reflecta angajamentul Regatului Unit si al UE de a depune eforturi pentru a inlocui plasa de siguranta cu masuri alternative pana in decembrie 2020".Lidington a cerut parlamentarilor sa voteze pentru acordul astfel "imbunatatit", care va fi prezentat marti, spunand ca acesta va fi singurul acord care se va afla pe masa."Maine va trebui sa faceti o alegere fundamentala, sa votati pentru acest acord imbunatatit sau sa aruncati tara intr-o criza politica", a avertizat vicepremierul britanic.Premierul Britanic a obtinut de la UE asigurari obligatorii din punct de vedere juridic in privinta Brexit-ului, intr-o ultima incercare de a atrage de partea sa parlamentarii rebeli, care au amenintat ca vor respinge din nou Acordul de retragere pe care May urmeaza sa il propuna marti, transmite Reuters, citand o declaratie a biroului premierului britanic."In noiembrie anul trecut, dupa doi ani de negocieri dure, am convenit cu UE asupra unei intelegeri referitoare la Brexit care, cred cu pasiune, reflecta decizia poporului britanic de a parasi UE. In ultimele patru luni, am sustinut aceasta intelegere in Westminster (Parlament) si in Marea Britanie. Sustin ceea ce intelegerea a obtinut pentru tara mea", se arata in declaratie, care mentioneaza castigurile obtinute prin parasirea Uniunii, cum ar fi reluarea controlului asupra frontierelor si a banilor prin stoparea contributiilor anuale mari, precum si revenirea la o politica comerciala independenta.In continuare, premierul britanic evidentiaza faptul ca intelegerea va aduce Marii Britanii un viitor bun in relatia cu prietenii si aliatii sai din UE, precum si un parteneriat economic benefic pentru afaceri si cooperare in domeniul securitatii, necesara mentinerii sigurantei cetatenilor.Referitor la preocuparea evidenta a parlamentarilor britanici fata de clauza de "backstop", Theresa May sustine ca o polita de asigurare care sa garanteze ca nu va exista niciodata o granita dura in Irlanda de Nord este absolut corecta si onoreaza angajamentele solemne asumate de Regatul Unit prin Acordul de la Belfast din Vinerea Mare."Dar daca va trebui vreodata sa folosim aceasta polita de asigurare, ea nu poate sa devina un aranjament permanent si nu este modelul viitoarei noastre relatii", precizeaza ea.Mentionand faptul ca acordul pe care parlamentarii l-au votat in ianuarie nu a prezentat cu suficienta claritate acest aspect, ceea ce a determinat ulterior negocierea unor modificari obligatorii din punct de vedere juridic, May precizeaza ca "astazi au cazut de acord asupra lor".Este vorba de"Instrumentul comun, avand o greutate juridica comparabila cu Acordul de retragere, va garanta faptul ca. Daca o fac, poate fi contestata prin arbitraj si, daca se constata o incalcare, Marea Britanie poate suspenda backstopul".Instrumentul comun ofera, de asemenea, un angajament juridic ca orice clauza inlocuitoare nu are obligatia sa o reproduca.In plus, angajamentele luate prin schimbul de scrisori cu presedintii Consiliul si Comisiei Europene din ianuarie sunt intarite intr-o forma obligatorie din punct de vedere juridic.Cel de-al doilea document, o declaratie comuna a Regatului Unit si a UE referitoare la Declaratia Politica, stabileste o serie de. Aceasta contine "un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic, potrivit caruia Marea Britanie si UE incep sa lucreze imediat pentru a inlocui clauza de backstop cu aranjamente alternative pana la sfarsitul lunii decembrie 2020", se dau asigurari in declaratia premierului.De asemenea, Theresa May anunta ca va prezenta un al treilea document, o Declaratie unilaterala, care va insoti instrumentul comun privind Acordul de retragere. Conform Declaratiei unilaterale, "in cazul in care clauza de backstop este folosita, iar discutiile despre relatia noastra viitoare se intrerup, astfel incat nu va exista perspectiva unui acord ulterior, este pozitia Marii Britanii ca nu va exista nimic care sa impiedice Marea Britanie sa initieze masuri care sa duca, in cele din urma, la renuntarea de a aplica clauza de backstop".In incheiere, premierul britanic precizeaza ca va furniza mai multe detalii in momentul prezentarii marti, in Camera Comunelor, a Acordul imbunatatit pe care l-a negociat cu UE."Astazi am asigurat schimbari juridice. Acum este timpul sa ne strangem pentru a sprijini Acordul de Brexit imbunatatit si pentru a raspunde instructiunilor poporului britanic".In ciuda a ceea ce a obtinut May de la Juncker, liderul Partidului Laburist de opozitie, Jeremy Corbyn, ramane neinduplecat."Negocierile prim-ministrului au esuat. Acest acordul de seara cu Comisia Europeana nu contine ceva care sa se apropie de schimbarile promise de Theresa May Parlamentului". De aceea, "membrii Parlamentului trebuie sa respinga maine acest acord", a afirmat Corbyn, citat de Reuters.Pe de alta parte, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, transmite ca Marea Britanie trebuie sa paraseasca Uniunea Europeana pana cand alegatorii UE vor alege un nou Parlament European in perioada 23-26 mai sau va fi nevoita sa isi aleaga proprii parlamentari europeni.Adresandu-se in scris presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, dupa ce a convenit cu premierul britanic Theresa May o intelegere vizand deblocarea Brexit-ului, Juncker a afirmat urmatoarele: "Retragerea Regatului Unit ar trebui sa fie finalizata inainte de alegerile europene care vor avea loc intre 23 si 26 mai anul acesta"."Daca Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana pana atunci, va fi obligata din punct de vedere juridic sa organizeze aceste alegeri", adauga seful CE, citat de Reuters.La mijlocul lunii ianuarie, alesii britanici au respins cu un vot covarsitor acordul incheiat la sfarsitul lunii noiembrie de premier cu Bruxelles-ul, trimitandu-l inapoi pe masa negocierilor. Marti este ziua decisiva cand Parlamentul de la Londra poate sa accepte sau sa refuze acordul modificat.