Brexit: Parlamentarii britanici ar putea vota saptamana viitoare un acord revizuit

Daca premierul Theresa May nu va obtine un acord aprobat de Parlamentul de la Londra, va trebui sa aleaga: amana retragerea Regatului Unit din UE sau arunca in haos cea de-a cincea economie a lumii, prin punerea in practica a Brexit-ului la data stabilita, 29 martie.Intrebat de BBC ce se va intampla saptamana viitoare, Hammond a spus: "Ar putea fi o ocazie de a readuce votul in Camera Comunelor - poate fi o ocazie, dar asta va depinde de progresele realizate in urmatoarele cateva zile".Ministrul britanic a apreciat ca discutiile de miercuri intre May si presedintele Comisiei Europene au fost "bune si productive" si a adaugat ca ambele parti au vorbit despre acordarea unor garantii ca mecanismul de siguranta pentru frontiera Regatului Unit cu Irlanda va fi doar "un aranjament temporar"."Acesta este un termen care nu a mai fost folosit si cred ca este semnificativ", a mentionat Hammond. "Ambele parti au fost de acord ca declaratia politica poate fi extinsa, de exemplu, pentru a raspunde preocuparilor exprimate in unele parti din Camera Comunelor privind drepturile angajatilor", a sustinut el.