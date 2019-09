Brexit: Parlamentarii britanici vor sa amane iesirea din UE pana pe 31 ianuarie 2020, Johnson respinge categoric

Boris Johnson nu renunta la 31 octombrie 2019

Proiectul de lege ii va cere lui Johnson sa solicite UE o amanare a Brexitului daca, pana la 19 octombrie, nu va reusi sa obtina un nou acord cu blocul comunitar sau nu va reusi sa obtina aprobarea Parlamentului pentru iesirea din UE fara acord."Scopul legii este sa ne asiguram ca Regatul Unit nu paraseste Uniunea Europeana pe 31 octombrie fara acord, decat daca parlamentul isi da consimtamantul", a precizat pe Twitter deputatul Hilary Benn.Boris Johnson a amanat pana pe 14 octombrie ''Discursul Reginei'', ceea ce implica de facto suspendarea activitatii parlamentului incepand cu o zi din intervalul 9-12 septembrie pana la 14 octombrie si ingreuneaza planurile adversarilor Brexitului de a impiedica iesirea din UE la 31 octombrie. Prin urmare, acestia incearca sa adopte respectiva lege inaintea suspendarii activitatii legislativului.In parlamentul britanic exista o majoritate ostila unui Brexit fara acord, numerosi parlamentari atat conservatori, cat si din opozitie fiind de fapt impotriva Brexitului in sine, in timp ce Boris Johnson insista asupra rezultatului referendumului din 2016, care a decis iesirea din UE.Boris Johnson doreste de asemenea renegocierea acordului incheiat de Theresa May si in special eliminarea clauzei privind ''plasa de siguranta'' nord-irlandeza, in virtutea careia Regatul Unit ar ramane in uniunea vamala europeana pana cand se va gasi o solutie care sa impiedice revenirea la o frontiera fizica intre Republica Irlanda si provincia Irlanda de Nord, astfel ca aceasta clauza restrange marja de manevra a Londrei la negocierile privind viitoarea relatie cu UE.Prim-ministrul britanic Boris Johnson si-a reiterat luni, intr-o scurta declaratie din fata resedintei sale din Downing Street 10, hotararea ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa se produca la 31 octombrie, si s-a declarat impotriva alegerilor anticipate, transmit Reuters si AFP.El a insistat ca 'nu exista nicio circumstanta in care va cere UE o amanare a Brexit-ului'. 'Iesim la 31 octombrie, fara niciun dubiu', a subliniat Johnson.'Sansele de a incheia un acord au crescut in ultimele trei saptamani', a explicat Boris Johnson, incercand sa-i convinga pe parlamentarii conservatori ca, la reunirea legislativului marti, sa nu voteze alaturi de opozitie pentru a bloca Brexit-ul. 'Cred ca vom obtine un acord la summitul (UE) din octombrie', a afirmat el.'Eu nu vreau alegeri, voi nu vreti alegeri', a spus Johnson.Opozitia incearca acum diferite cai de a-l impiedica pe Johnson sa decida iesirea din UE pe 31 octombrie, cum ar fi sesizari in justitie, depunerea in regim de urgenta a unui proiect de lege care sa-l oblige sa solicite o noua amanare a Brexitului sau o motiune de cenzura.