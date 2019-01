Brexit: Parlamentarii pregatesc o motiune prin care sa amane iesirea din UE. Un nou referendum?

Un nou referendum?

Marea Britanie ar trebui sa iasa din Uniunea Europeana pe 29 martie, dar acest termen este considerat acum foarte improbabil dupa respingerea de catre Camera Comunelor a Acordului Brexit negociat de Guvernul Theresa May.Ministrul de Finante, Philip Hammond, ministrul pentru Mediul de afaceri, Greg Clark, si ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, l-au spus liderilor din domeniul afacerilor ca parlamentarii "pregatesc o motiune pentru a amana Articolul 50" din Tratatul de la Lisabona privind iesirea din UE, a declarat pentru Reuters un director britanic de companie care a participat la discutia telefonica.Acesta a adaugat ca oamenii de afaceri i-au intrebat pe ministri si despre posibiliatea unui Brexit fara un acord."Ei fac o treaba buna incercand sa para ca stiu ce se intampla acum, insa nimeni nu stie", a mai afirmat sursa citata, precizand: "Va trebui sa asteptam sa vedem ce se intampla cu ajungerea la un consens in Parlament".Pe de alta parte, Nicola Sturgeon, prim-ministrul Scotiei, sustine ca organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la UE este "singura optiune credibila", dupa ce parlamentarii britanici au respins in mod categoric acordul negociat de Guvernul Theresa May, informeaza BBC News.Sturgeon a mai spus ca scara "istorica" a infrangerii pe care a suferit-o Theresa May inseamna ca tara a ajuns "acum in punctul in care ar fi de neconceput sa se mai amane rezolvarea problemei".Premierul Scotiei a declarat ca trebuie readusa chestiunea Brexit in fata electoratului "printr-un alt referendum"."Guvernul a avut mai mult de doi ani si jumatate pentru a obtine un plan Brexit care sa poata fi realizat si a esuat complet. Ideea ca poate face acest lucru acum, in cateva saptamani, este ridicola", a adaugat Sturgeon.Premierul de la Edinburgh a confirmat ca formatiunea sa, Partidul National Scotian, care a votat impotriva Acordului Brexit propus de Brexit, va sustine motiunea de cenzura contra Guvernului Theresa May.