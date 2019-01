Brexit: Parlamentul britanic a decis cand dezbate "planul B" al Theresei May

Ziare.

com

Ea a precizat ca Theresa May va tine un discurs in care va face public acest "plan B" si va depune o motiune care va fi dezbatuta pe 29 ianuarie. Aceasta dezbatere va dura intreaga zi.May a anuntat miercuri, dupa ce a supravietuit unei motiuni de cenzura , ca Guvernul a propus o serie de intalniri cu parlamentari de rang inalt si a invitat liderii partidelor sa actioneze in vederea iesirii din impas. Ea este obligata de Parlament sa prezinte o noua solutie pana luni.Nicola Sturgeon, liderul Partidului National Scotian, si Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, nu vor intra in negocieri cu premierul, cata vreme nu exclude posibilitatea iesirii din UE fara un acord.Nigel Evans, un parlamentar conservator care s-a intalnit cu May joi dimineata, a declarat ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, fara indoiala."In primul rand, vom parasi Uniunea Europeana. Premierul ii asculta pe cei 17,4 milioane de oameni, iar linia rosie cea mai importanta este ca vom parasi UE. Unii parlamentari trebuie sa accepte asta", a afirmat el, facand aparent referire la Sturgeon, care a precizat ca nu va intra in discutii cu May daca nu va lua macar in considerare organizarea unui nou referendum.Caroline Lucas, parlamentar din partea Partidului Verde, a precizat dupa o intalnire cu May ca premierul considera ca inca poate modifica acordul."Ea crede ca inca este posibil sa modifice acordul suficient cat sa obtina sustinerea celor 230 de parlamentari care au votat impotriva. Raman destul de sceptica in aceasta privinta", a afirmat ea."De aceea, trebuie sa analizam posibilitatea organizarii unui nou referendum", a adaugat Lucas.