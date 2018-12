Brexit-ul va fi "deturnat"? Un ministru spune ca sunt 50% sanse sa fie oprit. Mai multi parlamentari vor sa forteze mana Guvernului

Ziare.

Cu trei luni ramase pana cand Marea Britanie va parasi oficial UE , pe 29 martie 2019, parlamentarii britanici, cel mai probabil, nu vor aproba acordul privind Brexit-ul, deschizand astfel noi posibilitati, cum ar fi o iesire fara niciun acord sau ramanerea in blocul european.La inceputul lui decembrie, premierul Theresa May a amanat un vot in Parlament privind acordul, din cauza ingrijorarilor ca ar putea fi respins. Astfel, parlamentarii vor vota privind acordul in saptamana care incepe pe 14 ianuarie."Daca nu vom vota pentru acord, nu sunt sigur ca as acorda sanse mai mari de 50-50 Brexit-ului", a declarat Fox, un sustinator al Brexit-ului, pentru Sunday Times.Discutiile intre parlamentarii Partidului Conservator si cei ai Partidului Laburist din opozitie au loc de cateva saptamani. Parlamentarii vor sa se asigure ca Brexit-ul va fi amanat cel putin pana in iulie. De asemenea, conform The Guardian, ministrii Cabinetului Theresei May au discutat despre optiunea unei amanari cu mai multi parlamentari din ambele partide, iar Guvernul ia in considerare si scenarii in care o astfel de amanare este ceruta de Bruxelles Un parlamentar conservator important a declarat: "Am avut aceste discutii cu ministrii. Nu vor recunoaste acest lucru in public dar bineineteles ca trebuie sa analizam si optiunea unei amanari. Daca suntem determinati sa evitam un Brexit fara acord si acordul prim-ministrului esueaza, va trebui sa cerem sa se opreasca numaratoarea inversa si astfel vom avea timp pentru a decide ce vom face mai departe".Dominic Grieve, un parlamentar conservator si fost procuror general, a declarat ca si daca acordul lui May va fi aprobat, nu este destul timp pentru a trece prin parlament legislatia necesara pentru ca Brexitul sa aiba loc fara probleme, astfel ca o amanare ar putea sa fie necesara.Purtatoarea de cuvant privind Brexitul a Partidului Laburist, Keir Starmer, a declarat ca parlamentul va trebui sa discute despre toate optiunile, inclusiv o posibila amanare: "Daca acordul prim-ministrului este respins la inceputul lui ianuarie, atunci vom avea doar noua saptamani pana cand va trebui sa parasim UE", a declarat ea.UE a comunicat ca ar putea lua in considerare amanarea Brexitului pentru un motiv pertinent, insa a subliniat ca acest lucru nu ar insemna redeschiderea negocierilor. Blocul european ar fi dispus sa ofere mai mult timp pentru organizarea unui al doilea referendum.Chuka Umunna, parlamentar al Partidului Laburist, a declarat: "Realitatea dura este ca principala cale de a opri un Brexit fara acord, care este posibil, este prin obtinerea unei extinderi a procesului articolului 50. UE a fost clara - ne vor acorda o amanare pentru a permite un nou vot, nu pentru alte negocieri, asa ca daca ne-am angaja sa organizam un nou referendum, putem sa oprim un Brexit fara acord".