Brexit-ul ar putea avea un impact devastator asupra aricilor din Marea Britanie

Conform legislatiei UE, in timpul sezonului de cuibarire, care este si principala perioada de activitate pentru arici, mai exact intre 1 martie si 1 septembrie, fermierii britanici nu au voie sa tunda gardurile vii si nici sa stropeasca cu pesticide sau sa are fasii de teren "tampon" late de doi metri de-a lungul acestora, noteaza The Guardian Potrivit unui raport al Institutului pentru Politica Europeana de Mediu, legislatia nationala nu prevede acelasi nivel de protectie ca Politica agricola comuna (PAC). Masuri ca cele de mai sus nu sunt incluse in proiectele de lege dezbatute in prezent in Camera Comunelor.Acest lucru ar putea duce la pierderi semnificative de habitat pentru populatia de arici a Marii Britanii, care s-a redus cu 97% fata de anii 1950, conform unui raport din 2018.Mai multe specii de pasari, printre care caneparul, presura galbena si turturica, dar si mamifere ca soarecele de umbra si parsul de pamant ar putea fi la randul lor afectate."Pentru noi, gardurile vii pot fi simple elemente de separare intre culturi, dar de cele mai multe ori ele sunt lumi ascunse, care adapostesc o uimitoare viata salbatica ce numeste campurile noastre acasa", spune Tom Lancaster de la Societatea Regala pentru Protectia Pasarilor.Autoritatile britanice au in vedere acordarea de subventii fermierilor care iau masuri pentru protejarea speciilor salbatice si pentru mentinerea sanatatii solului, insa activistii vor ca Guvernul sa se asigure ca fiecare fermier, indiferent daca primeste sau nu bani publici, va respecta cerinte minime privind mediul.C.S.