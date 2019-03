Brexitul va fi amanat, daca vrea si UE. Parlamentul o trimite pe May la Bruxelles sa spuna ca nu mai pleaca acum si nu stiu exact cand o vor face

Motiunea Theresey May a trecut de Parlament cu 412 voturi pentru si 210 impotriva

A fost respins si amendamentul care prevedea ca extinderea Articolului 50 sa se faca doar pana la 30 iunie

Parlamentul a respins, cu o majoritate covarsitoare, organizarea unui nou referenum

Motiunea propusa joi de May si votata de Parlament pleaca de la premisa ca Brexitul nu se poate produce pe 29 martie. Asadar, singura certitudine este ca trebuie sa fie ceruta o prelungire a Articolului 50. Mai departe, insa, Dumnezeu cu mila! Motiunea prevede doua scenarii:1. Parlamentul voteaza totusi acordul negociat de May cu Bruxellesul - data limita: 20 martie. May cere apoi UE o amanare a Brexitului pana pe 30 iunie, astfel incat Parlamentul sa aiba timp sa adoptate actele legislative de retragere din Uniunea Europeana.2. Parlamentul nu voteaza nici a treia oara acordul lui May (scenariul cel mai probabil), asa ca ea se va duce pe 21 martie la reuniunea Consiliului European, insa avertizeaza Parlamentul ca va avea nevoie de un plan clar si in ce priveste actiunile urmatoare si in ce priveste data la care, totusi, Marea Britanie va pleca din UE.Motiunea e singura care a trecut de votul Parlamentului. Pe ordinea de zi de joi au fost mai multe amendamente, inclusiv unul care prevedea organizarea unui nou referendum. Insa nici macar partidele care sustin de luni bune aceasta solutie nu au votat propunerea. Laburistii le-au cerut cetatenilor care sperau ca le vor da sansa sa-si spuna opinia prin vot sa aiba incredere in ei ca au judecat corect si ca nu e acum momentul potrivit pentru asta.Din partea UE, negociatorul sef pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, de la Bucuresti, ca e rabdator cu politicienii britanici si ca niciodata Bruxellesul nu se va razbuna pe cetateni.In schimb, presedintele francez Emmanuel Macron a transmis ferm ca degeaba discuta Parlamentul termene de cateva luni, pentru ca el nu le va accepta: "Este clar ca o scurta extindere (a datei Brexitului) pentru a discuta din nou despre acordul de retragere nu intra in discutie. In schimb, presedintele francez Emmanuel Macron a transmis ferm ca degeaba discuta Parlamentul termene de cateva luni, pentru ca el nu le va accepta: "Este clar ca o scurta extindere (a datei Brexitului) pentru a discuta din nou despre acordul de retragere nu intra in discutie. Asadar, vom avea fie un no-deal (Brexit fara acord) acum, fie o schimbare a planurilor Londrei, dar pentru care deocamdata nu vedem niciun semn".- Comisia Europeana anunta ca "a luat la cunostinta" votul din seara asta, dar ca pentru a obtine prelungirea Articolului 50 va fi nevoie de decizia unanima a celor 27 de membri UE."O astfel de solicitare va fi discutata la Consiliul European (21-22 martie), prioritate avand buna functionare a institutiilor UE. Vor fi analizate si motivele pentru ca e ceruta amanarea, precum si perioada ei", e reactie extrem de tehnica a CE. Asadar, singurul lucru clar votat azi de Parlament este ca Marea Britanie nu are cum sa iasa din UE pe 29 martie si va cere o amanare.- Mai era de votat un amendament, care prevedea ca Theresa May sa nu mai aiba voie sa supuna votului si a treia oara acordul. Parlamentarul care l-a propus nu l-a mai sustinut pentru vot, vazand celelalte rezultate. Asadar, acum se voteaza motiunea propusa de Theresa May.Textul ia act de voturile de marti si miercuri si propune ca, daca Parlamentul voteaza acordul ei pana la 20 martie, May va cere prelungirea Art 50 pana la 30 iunie, astfel incat sa fie timp sa fie adoptate actele legislative de retragere din Uniunea Europeana.Totusi, daca acordul nu va fi votat nici a treia oara, in motiune scrie urmatoarele: "atunci e foarte probabil ca la reuniunea Consiliului European din 21 martie sa fie nevoie sa avem un plan clar pentru care cerem prelungirea Art 50, sa determinam perioada pentru care cerem amanarea, iar daca aceasta depaseste 30 iunie inseamna ca Regatul Unit va trebui sa participe la alegerile europarlamentare din mai".- Inca un amendament a fost respins de parlamentari, la o diferenta de 16 voturi. 318 au votat impotriva si 302 pentru. Textul continea deciziile votate marti si miercuri - ca acordul lui May sa fie ingropat si ca Brexitul sa nu se faca in lipsa unui acord. In plus, o obliga pe May sa ceara de la Bruxelles o prelungire care sa permita Parlamentului sa se puna de acord asupra caii de urmat.- Avem si o demisie din Partidul Laburist dupa decizia de a se abtine de la votul pentru un al doilea referendum. Ruth Smeeth a anuntat ca a demisionat in aceasta seara dar nu pentru a vota in favoarea, ci impotriva unui al doilea referendum."A fost o decizie dificila, dar am datoria de a respecta mandatul primit de la electorat. Trebuie sa plecam si sa o facem cu un acord care este bun pentru noi", a spus ea.- Acum e supus la vot amendamentul care respinge pentru totdeauna acordul lui May si o opreste sa-l mai supuna vreodata votului Parlamentului, asa cum intentioneaza. Totodata, prin el se respinge categoric si optiunea de a parasi Uniunea Europeana fara un acord si o obliga pe May sa ceara de la Bruxelles o prelungire care sa permita Parlamentului sa se puna de acord asupra caii de urmat.Precizam ca politicienii britanici au avut peste 2 ani la dispozitie de la decizia de a parasi UE, si inca nu se intrevede nicio perspectiva de consens.- Amendamentul care facea din 20 martie ziua in care Guvernul si Parlamentul voteaza pana gasesc solutii a fost respins la limita. May anuntase ca ea nu sustine asa ceva, pentru ca ar arunca tara intr-o criza constitutionala, insa unii dintre ministrii ei nu erau la fel de convinsi. Ramane sa aflam cum au votat.Cert este ca acest amendament a fost respins la o diferenta de doar 2 voturi. 314 parlamentari au votat impotriva, 312 pentru.- Disensiunile nu sunt doar intre partide, ci si in interiorul lor. Decizia conducerii laburiste de a nu vota pentru un nou referendum i-a nemultumit pe multi dintre parlamentari. Cateva zeci s-au razvratit si au votat altfel decat o ceruse Corbyn.- Si din Franta vine un mesaj clar in timp ce parlamentarii par ca ar dori mai degraba o amanare de scurta durata a Brexitului. Emmanuel Macron le spune ca nu este o optiune."In orice caz este clar ca o scurta extindere (a datei Brexitului) pentru a discuta din nou despre acordul de retragere nu intra in discutie. Asadar, vom avea fie un no-deal (Brexit fara acord) acum, fie o schimbare a planurilor Londrei, dar pentru care deocamdata nu vedem niciun semn", a adaugat el.- Prezent la Bucuresti, negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a vorbit despre situatia in care se afla acum Marea Britanie si Uniunea."Am avut o echipa extrem de competenta si ne-am straduit sa obtinem un acord cu britanicii, nu unul impotriva lor. Acesta este acordul care se dezbate acum in Camera Comunelor, este un document care nu se citeste usor, are 600 de pagini. (...) Brexit-ul nu are niciun fel de valoare adaugata, ci este o situatie lose-lose.Noi regretam, dar in acelasi timp respectam decizia luata de majoritatea poporului britanic. In ceea ce ma priveste, nu a existat, nu exista si nu va exista vreo atitudine agresiva sau razbunatoare fata de britanici, nici vorba de asa ceva", a spus Barnier.- Acum se voteaza un amendament al laburistilor care presupune ca Guvernul sa preia controlul Parlamentului pe 20 martie, zi in care ar urma sa se voteze pana se decide calea de urmat pe Brexit.Guvernul s-a aratat impotriva acestui amendament, dar se pare ca unii dintre ministri l-ar sustine. Miercuri, un ministru care a votat invers decat a facut-o May a fost demisa. Vom avea si azi plecari din Guvern?, insa de aceasta data la o diferenta foarte mica, de doar 3 voturi. 314 parlamentari au votat impotriva si 311 pentru.- Acum se voteaza un amendament al laburistilor care contine si un termen clar in ce priveste extensia Articolului 50 - 30 iunie. Au fost 85 de voturi pentru si 334 impotriva.Laburistii, care nu au votat propunerea desi de multa vreme insista ca aceasta este solutia, au redactat o scrisoare in care explica cetatenilor care au avut incredere in ei ca le vor da sansa sa se exprime din nou la vot de ce nu au facut-o."Speram ca vor avea incredere in judecata noastra, ca facem ceea ce trebuie din motivele corecte", a transis Wes Streeting.- Actiunile europene au crescut, atingand joi cel mai inalt nivel din ultimele cinci luni, dupa ce Parlamentul Britanic a respins ideea unui Brexit fara acord, relateaza Reuters.. Primul pe lista e, care supune la vot propunerea ca Marea Britanie sa ceara UE prelungirea Articolului 50 pentru a avea timp sa organizeze un nou referendum.Jurnalistii britanici care au discutat cu politicienii spun inca ca sansele sa treaca sunt infime.- Timpul alocat dezbaterilor se apropie de final, consensul nu se vede in zare.- "Daca May ar fi fost chirurg, i s-ar fi luat dreptul de practica. Guvernul niciodata nu va fi iertat pentru consecintele Brexitului daca nu se vor opri ca sa ceara si acordul cetatenilor pe solutiile pe care vor sa le impuna", spune independenta Sarah Wollaston, sustinatoare a organizarii unui nou referendum.- Ca si cum situatia Marii Britanii ar fi rezolvata si Brexitul finalizat, presedintele SUA Donald Trump anunta ca "Administratia mea asteapta cu nerabdare sa negocieze un tratat comercial la scara mare cu Regatul Unit. Potentialul e urias!".- Laburistii sunt, din nou, foarte precisi in cererile lor. "Perioada de extensie sa fie cat mai scurta posibil, dar destul de lunga ca sa se ajunga la un acord".- Yvette Cooper sustine ca opinia Curtii de Justitie a UE ar fi ca nu e nevoie ca Marea Britanie sa participe la alegerile europarlamentare daca cere amanarea Brexitului peste termenul la care va avea loc scrutinul.- Intre timp, Theresa May se confrunta cu cereri de demisie chiar din propriul partid.Fostul ministru George Freeman spune ca "asa nu se mai poate continua. Multi dintre colegi nu mai au incredere in premier. May ar face un serviciu public daca ar demisiona. Sa alegem un nou lider care sa ne conduca in a doua parte a Brexitului. Un Guvern care nu are sustinere nu e un guvern bun".- Daca din exterior pare haos total, se pare ca in Parlament lucrurile se vad altfel. Laburista Helen Hayes explica strategia:"Votul de marti a fost pentru respingerea unui acord de Brexit dezastruos pentru Regat. Votul de miercuri a fost pentru a impiedica nenorocirea de a iesi din UE fara un acord. Sarcina de azi e de a ne asigura ca obtinem o prelungire a Articolului 50, astfel incat sa avem timp sa planificam urmatorii pasi, inclusiv un nou referendum", a scris Heyes pe Twitter.Amintim insa ca laburistii nu vor vota azi pentru amendamentul care prevede exact prelunfirea Art 50 si organizarea unui nou referendum.- Atat in amendamente, cat si in discutii, parlamentarii cer Guvernului sa initieze o serie de voturi indicative, mai ales in cazul in care la summit-ul UE din 21-22 martie nu se ajunge la o concluzie pe Brexit.Votul indicativ nu implica obligatia de a respecta rezultatul, ci doar testarea diferitelor optiuni."Astazi nu e ziua pentru un nou referendum in Parlament. Trebuie gandite cu atentie toate etapele acestui proces", a spus John McDonnell."E evident ca sustinem ideea, dar e o chestiune de sincronizare", a spus si Sir Keir Starmer.- Votul pe amendamente va avea loc la ora 19:00.- John Bercow, presedintele Camerei Comunelor, a anuntat ca in cele din urma a ales 4 amendamente. Citindu-le nu prindem speranta ca solutia si consensul vor poposi curand in Parlamentul britanic.Primul,, supune la vot propunerea ca Marea Britanie sa ceara UE prelungirea Articolului 50 pentru a avea timp sa organizeze un nou referendum.ii acorda premierului controlul asupra parlamentului pe 20 martie, data la care ar urma sa fie dezbatuta si supusa votului o motiune care ar obliga Parlamentul sa tina o serie de sesiuni de vot in care sa analizate si aprobate sau respinse toate optiunile de Brexit., respinge pentru totdeauna acordul Theresey May, precum si otpiunea iesirii din UE fara un acord (exact ceea ce s-a votat in ultimele doua zile) . In plus, mai presupune si cererea unei amanari a Brexitului "pentru a acorda timp Parlamentului sa gaseasca majoritatea pentru o noua solutie".In fine,obliga guvernul sa nu mai supuna astazi la vot acrordul, invocand regulamentul parlamentar.- Sedinta a inceput la amiaza, iar timp de mai multe ore parlamentarii s-au batut in amendamente, nefiind foarte clar ce va fi supus votului pana la urma in aceasta seara, in afara de motiunea Guvernului prin care se aproba solicitarea catre UE de prelungire a Articolului 50.