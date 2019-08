Care va fi soarta cetatenilor UE din Marea Britanie dupa Brexit?

Sistem de punctaj pentru cetatenii UE

Daca viitoarea frontiera a Uniunii Europene va fi trasata prin insula irlandeza - idee pe care Bruxelles-ul o respinge categoric in interesul Irlandei, ca stat membru al UE - sau intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit - ceea ce pentru Londra e de neconceput - reprezinta una din principalele intrebari la care nici pana astazi nu s-a gasit un raspuns.Fosta sefa a guvernului britanic, Theresa May, ar fi trebuit sa lamureasca problema in cadrul negocierilor pe tema Brexit, purtate cu Uniunea Europeana.O alta chestiune spinoasa legata de Brexit este viitorul cetatenilor UE care traiesc si lucreaza de multa vreme pe teritoriul Marii Britanii, intre care si foarte multi romani. Mai precis e vorba de dreptul la libera circulatie de care acesti oameni beneficiau in calitate de cetateni UE, intr-un stat membru al UE.Noul sef al guvernului de la Londra, Boris Johnson, refuza un acord cu Uniunea Europeana si propune negocieri post-Brexit - propunere pe care o resping categoric toate celelalte 27 de state ale Uniunii . Johnson face presiuni si recurge la santaj.El a semnalat deja ca nici nu se gandeste sa indeplineasca obligatiile financiare ale Londrei fata de UE, in cazul in care comunitatea europeana nu raspunde cererilor sale. In plus, e de asteptat ca, de la finele lunii octombrie, cetatenii UE sa intampine dificultati la frontiera cu Marea Britanie.Executivul britanic a anuntat ca, in cazul ajungerii la un Brexit fara acord, la 31 octombrie, cetatenii UE, proaspat veniti in Marea Britanie, nu vor mai dispune de dreptul la libera circulatie. Masura nu ii va afecta, insa, pe cetatenii UE care traiesc deja in Marea Britanie.Multi se tem, totusi, ca va fi greu de stabilit foarte clar cine intra in prima si cine in a doua categorie.Un purtator de cuvant de la Londra a precizat ca o astfel de reglementare s-ar afla in prezent in lucru: "Vom introduce legi mult mai severe in cazul noilor sositi, in vederea combaterii criminalitatii".Persoanele din spatiul comunitar, care vor sa traiasca in Marea Britanie, vor fi selectate pe baza unui sistem de puncte, dupa model australian - a explicat premierul Johnson. Cei care se afla deja pe teritoriul Regatului Unit ar putea ramane.Ceea ce nu e foarte limpede e cum vor distinge granicerii intre cetatenii UE cu drept de sedere si cei fara acest drept. Aceasta pentru ca in Marea Britanie nu exista obligativitatea inregistrarii la autoritatile de resort.Pana acum s-au inregistrat doar in jur de un milion din cei peste trei milioane si jumatate de cetateni UE stabiliti in Marea Britanie. Ei o mai pot face pana la finele anului 2020. Si, potrivit Ministerului britanic de Interne, in aceasta privinta nu se va schimba nimic.Responsabilii initiativei "3 milioane", care se angajeaza in favoarea drepturilor cetatenilor UE din Marea Britanie, cred ca, in cazul unui "No-Deal-Brexit", un Brexit fara acord, persoanele care nu s-au inregistrat inca ar putea avea probleme.De exemplu, pentru ca n-ar putea dovedi angajatorului, proprietarului de locuinta sau serviciului de sanatate ca se afla regulamentar in tara. Pana acum, orice persoana din spatiul comunitar putea sa se stabileasca fara probleme in Marea Britanie.Acordul Brexit prevede o faza de tranzitie, pana la sfarsitul anului 2020, privind dreptul la libera circulatie. Acordul negociat cu UE a esuat deja de trei ori in Parlamentul de la Londra si, daca pana la 31 octombrie nu se va ajunge la o intelegere, Marea Britanie va parasi UE fara acord.Uniunea Europeana crede ca e pregatita sa faca fata tuturor problemelor pe care un "No-Deal-Brexit" le-ar implica. "Suntem pregatiti pentru toate eventualitatile", a subliniat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, admitand, totusi, ca lipsa unui acord va crea dificultati atat cetatenilor, cat si intreprinzatorilor din spatiul comunitar.Dar Marea Britanie, a mai precizat acesta, se va confrunta cu probleme si mai mari decat celelalte 27 de state membre.Un alt mar al discordiei il reprezinta frontiera dintre Irlanda si Irlanda de Nord. Si in aceasta chestiune, premierul Boris Johnson a facut unele propuneri.Intr-o scrisoare adresata presedintelui Consiliului UE, Donald Tusk , seful cabinetului britanic a solicitat din nou modificarea acordului negociat de predecesoarea sa cu Bruxelles-ul.Johnson ar vrea anularea controversatei clauze "Backstop". Aceasta prevede ramanerea Marii Britanii in uniunea vamala a UE, pana ce se va gasi o alta solutie si nu va fi nevoie de controale la frontiera, si totodata ca in Irlanda de Nord sa se mentina parte din reglementarile privind piata UE.Sustinatorii inversunati ai Brexit-ului se tem ca, prin Backstop, Marea Britanie ar putea ramane strans legata de UE pe termen lung.Londra n-ar fi capabila astfel sa promoveze o politica proprie comerciala.Johnson pledeaza, asadar, pentru renuntarea la Backstop si propune, in schimb, sa se cada de acord asupra renuntarii la controalele vamale intre cele doua parti ale insulei irlandeze.Pana la finele unei perioade de tranzitie ar urma sa fie respectate o serie de "intelegeri alternative", care ar putea deveni parte dintr-un viitor acord comercial. Astfel clauza Backstop ar deveni superflua.UE a respins, insa, in repetate randuri reluarea negocierilor cu Londra pe tema acordului Brexit si sustine mentinerea clauzei Backstop, pentru a se evita ca, dupa iesirea Londrei din UE, sa fie introduse controale vamale intre Irlanda de Nord, ca parte a Marii Britanii, si Irlanda, ca membra a UE.In Irlanda de Nord ar putea reizbucni, intr-o atare situatie, conflictul dintre catolicii pro-irlandezi si protestantii pro-britanici.Totusi, fara o apropiere intre UE si Marea Britanie, un asa-numit Brexit dur devine tot mai probabil. La sfarsitul saptamanii trecute a fost dat publicitatii un document intern al guvernului britanic, care releva o prognoza sumbra.In cazul unui Brexit dur, britanicii ar putea duce lipsa de alimente, medicamente sau benzina . Exista si riscul blocarii porturilor si cresterea cheltuielilor bugetare.Neclare mai sunt numeroase probleme, intre care cele privind importul de medicamente britanice de catre autoritatile nationale ale statelor UE sau dreptul pescarilor UE de a pescui in apele Marii Britanii.La frontiere este foarte probabil sa se formeze cozi interminabile - mai ales pentru camioane. Toate acestea vor afecta livrarile de produse si, in cele din urma, exportul. UE subliniaza ca aceste efecte negative vor fi resimtite mai puternic intr-o tara cu aproximativ 66 de milioane de cetateni decat pe piata interna a UE cu 450 de milioane de consumatori.Noul premier britanic incearca sa obtina modificarea acordului negociat cu UE si cauta discutii in acest sens cu partenerii europeni. Miercuri, Boris Johnson va avea o intrevedere la Berlin cu cancelara Angela Merkel, iar joi il va intalni, la Paris, pe presedintele Emmanuel Macron.