CE avertizeaza: Scenariul producerii unui Brexit fara niciun acord ramane foarte posibil

Ziare.

com

"In contextul continuarii incertitudinii in Marea Britanie privind ratificarea Acordului de retragere si al situatiei politice interne generale, scenariul producerii unui Brexit fara acord pe 1 noiembrie ramane un rezultat posibil, desi indezirabil", a transmis miercuri seara Comisia Europeana."Comisia Europeana considera ca retragerea Marii Britanii fara un acord ramane un rezultat posibil, cu toate consecintele economice negative", subliniaza Executivul Uniunii Europene."Comisia Europeana va continua sa monitorizeze evolutiile politice si va analiza daca va fi necesara o prelungire a masurilor adoptate", precizeaza institutia.Uniunea Europeana intentioneaza sa prelungeasca accesul in zonele de pescuit si autorizatiile pentru transportul feroviar, rutier si aerian intre spatiul comunitar si Marea Britanie, daca Londra accepta masuri de reciprocitate. De asemenea, cetatenii britanicii ar putea calatori fara vize, iar cooperarea pentru unele servicii financiare ar putea fi prelungita un an dupa iesirea Marii Britanii din UE.Data de 31 octombrie trebuie sa fie ultimul termen pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a afirmat recent presedintele Frantei, Emmanuel Macron."Cred ca amanarea este o mare greseala. Cred ca acesta este ultimul termen. Am stabilit sfarsitul lunii octombrie ca ultimul termen, deoarece nu vreau ca noua Comisie Europeana sa continue cu acest subiect", a declarat Macron, subliniind ca reluarea negocierilor cu Londra pe tema Brexit ar fi "inacceptabila". Uniunea Europeana nu va renegocia proiectul de Acord Brexit elaborat impreuna cu Marea Britanie, a reiterat, la randul sau, Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene. Consiliul European a decis amanarea iesirii Marii Britanii din UE pana pe 31 octombrie 2019 . Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeana. In cazul in care Acordul ar fi aprobat, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar urma sa se produca imediat.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale.Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici. Mai multi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest fata de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeana. In contextul impasului politic, premierul Theresa May si-a prezentat, de asemenea, demisia.