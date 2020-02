Ce inseamna pentru calatorii si turism iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana

Ce se va schimba

Brexit-ul se produce efectiv la trei ani si jumatate dupa un referendum organizat de Marea Britanie si dupa ratarea mai multor termene limita, fiecare prezentand riscul ca Regatul Unit sa se retraga fara un acord cu Uniunea Europeana, un scenariu care a marit probabilitatea unui deficit de medicamente si alimente, precum si de formare a unor cozi lungi la granita, relateaza CNN.Chiar daca Marea Britanie a iesit din UE pe 31 ianuarie, va ramane in piata unica si in uniunea vamala, potrivit termenilor de implementare a perioadei de tranzitie.Aceasta va dura pana pe 31 decembrie 2020, data la care se spera sa existe un nou acord comercial, aranjamente referitoare la securitate si legi privind imigratia. Esecul de a se ajunge la un acord va ridica din nou perspectiva unui "no deal".In aprilie 2019, Parlamentul UE a confirmat ca a convenit un acord pentru ca cetatenii britanici sa calatoreasca fara vize pentru sederile pe perioade scurte (90 de zile intr-un interval de 180 de zile) in spatiul Shenghen, care include majoritatea Europei Occidentale."Perioada de tranzitie, care incepe pe 1 februarie, inseamna ca. Potrivit FCO (Foreign and Commonwealth Office), cetatenii britanici vor continua sa calatoreasca in UE la fel ca pana acum", a spus Tom Jenkins, director general al European Tourism Association.", a spus Frank Marr, presedinte pentru Calatorii si Turism la AM+A, o companie de marketing pentru turism din Marea Britanie.Cu toate acestea, pentru ca Marea Britanie si UE nu au putut incepe negocierile privind viitoarele relatii inainte de luna februarie, nu este clar cum vor fi tratati calatorii dupa 2021.Secretarul de Interne al Marii Britanii, Priti Patel, a spus ca, indiferent ce se va intampla, libertatea de miscare si dreptul de a lucra fara viza in Marea Britanie al cetatenilor UE vor lua sfarsit.Exista in prezent planuri ca Marea Britanie sa faca parte din noul Sistem European pentru Autorizare si informatii in Domeniul Calatoriilor (European Travel Information and Authorization System - ETIAS), incepand de anul viitor, desi exista probabilitatea ca ETIAS sa nu devina functional pana atunci.Similar cu sistemul de eliminare a vizelor folosit de turistii britanici care calatoresc in Statele Unite, sistemul ETIAS va permite cetatenilor britanici sa calatoreasca fara vize in spatiul Schengen Area, cu conditia sa plateasca 7 euro.Acest drept are o valabilitate de trei ani si poate fi cumparat online. Cu toate acestea, participarea Marii Britanii la ETIAS depinde de aceptul Parlamentului britanic ca cetatenii UE sa poata veni in vacanta fara viza, utilizand un sistem similar.Jonathan Smith, de la Association of British Travel Agents (ABTA), a spus ca oamenii au fost receptivi la idee, atunci cand asociatia a efectuat o cercetare referitoare la ETIAS."Majoritatea oamenilor cu care am vorbit au fost multumiti de sistem, cu conditia sa nu fie prea scump sau sa nu dureze prea mult", a spus Smith.O exceptie la ETIAS va fi Irlanda. Incepand din 1923, Common Travel Area (Spatiul Comun pentru Calatorii) a insemnat ca cetatenii din Marea Britanie si Irlanda au putut sa calatoreasca liber in cele doua tari, fara viza.Totusi, daca Marea Britanie si UE nu vor ajunge la un acord pana la sfarsitul anului, ar insemna ca deplasarea fara piedici peste Canalul Manecii va lua sfarsit peste 11 luni."In perioada initiala de tranzitie, vizitatorii Marii Britanii si ai sud-estului Angliei nu vor observa schimbari, zborurile vor continua ca de obicei, vizitatorii europeni vor continua sa calatoreasca cu cartile de identitate, iar portile pentru pasapoarte electronice vor fi permise pentru toti vizitatorii internationali", a explicat Fran Downton, director general al Tourism South East, care promoveaza regiunea Anglia, cea mai apropiata geografic de Europa continentala.Cu toate acestea, chiar daca se va ajunge la un acord referitor la relatiile viitoare pana la sfarsitul anului, exista posibilitatea utilizarii unor zone diferite la sosirea pe aeroporturi sau la terminalele pentru feribot, cu controale suplimentare pentru calatori.Acestea ar putea provoca intarzieri mari, in special pe aeroporturile deja aglomerate, cum este Heathrow, existand ingrijorari mari legate de traficul din porturile aglomerate, cum ar fi Dover in Marea Britanie si Calais in Franta."Dificultatea consta in faptul ca tarile UE au obligatia de a trata diferit cetatenii din afara UE si Spatiul Economic European", a explicat Jenkins.Kelly Cooke, director la Advantage Travel Partnership, cel mai mare consortiu independent al agentiilor de turism, a exprimat o ingrijorare similara.Circulatia cu masina din Marea Britanie in UE, prin Tunelul Manecii sau cu feribotul va ramane la fel dupa 31 ianuarie, dar se va schimba probabil dupa 2021.Potrivit guvernului britanic, cei care vor sofa din Marea Britanie vor avea nevoie probabil de un permis de conducere international, fiind necesare documente diferite, in functie de tara in care vor calatori.Este posibil ca soferii sa aiba nevoie de "o carte verde" din partea companiei de asigurari si de un abtibild GB pe masina.Problema ar putea fi rezolvata in timpul negocierilor, cu un set de reguli mai simple, la nivelul UE, pentru soferii britanici.Cardul European de Sanatate, care garanteaza purtatorului accesul gratuit la asistenta medicala, va fi valabil in perioada de tranzitie. Problemele vor aparea dupa 2021.Potrivit recomandarilor britanice, "dupa Brexit cardul european de sanatate s-ar putea sa nu mai fie valabil".Este putin probabil ca Marea Britanie sa ramana in acest sistem, ceea ce inseamna ca britanicii vor avea nevoie de o polita de asigurare pentru asistenta medicala in caz de urgenta.In 2017, in UE au intrat in vigoare acorduri care au eliminat tarifele de roaming pentru cetatenii europeni care isi folosesc telefoanele in UE. Aceste acorduri vor fi mentinute in perioada de tranzitie, dar lipsa de claritate privind relatiile viitoare inseamna ca tarifele ridicate ar putea reveni in cazul calatorilor britanici, din 2021."Tarifele de roaming ar putea reaparea in Europa, asa ca recomandam calatorilor sa se informeze cu atentie la furnizorii lor de telecomunicatii", a declarat James Lynn, de laCurrensea, furnizor de carduri de plati pentru calatorii, citat de CNN.Dupa votul in favoarea Brexit, lira sterlina s-a depreciat considerabil fata de euro si dolarul american. Realegerea premierului Boris Johnson in decembrie 2019 si perspectiva unui guvern stabil au dus la aprecierea usoara a lirei, dar incertitudinile legate de viitorul acord cu UE ar putea face ca lira sa fie slaba in 2020."Pe termen scurt, anticipam o apreciere a lirei, dar ne asteptam la mentinerea volatilitatii cursului, pana la un acord final de retragere", a adaugat Lynn.O lira slaba va atrage in Marea Britanie turisti din afara UE.Date din The International Passenger Survey, coroborate cu cele ale Biroului National pentru Statistica (ONS), arata ca doar turistii din Statele Unite au cheltuit 3,4 miliarde de lire (4,4 miliarde dolari) in Marea Britanie, in perioada ianuarie-septembrie 2019, numarul turistilor americani totalizand 3,5 milioane.Visit Britain anticipeaza ca cheltuielile turistilor straini in Marea Britanie vor creste cu 9,1% in 2020, la 25 de miliarde de lire (32 miliarde dolari), iar numarul acestora va depasi 38 de milioane.In schimb, pentru calatorii britanici, preturile mai mari pentru calatoriile in Europa, in special dupa incheierea perioadei de tranzitie, reprezinta un motiv de ingrijorare in crestere.