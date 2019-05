Cine sunt cei 11 care vor fotoliul Theresei May

Pregatiti de "no deal"

Impotriva "no deal"

Nici ei nu stiu ce vor

Fostul primar al Londrei "Bojo", in varsta de 54 de ani, a fost unul dintre marii artizani ai victoriei Brexit-ului in referendumul din iunie 2016.Numit ministru de Externe ulterior, de catre Theresa May, el nu a incetat sa o atace, criticandu-i strategia in negocierile cu Bruxelles-ul, dupa care a parasit Guvernul pentru a apara o ruptura clara cu UE.Abil si charismatic, el este marele favorit al activistilor de la baza, insa este mai putin popular intre colegii sai, care-i reproseaza numeroase gafe si un anumit diletantism.Numit ministru al Brexit-ului in iulie, Dominic Raab a demisionat patru luni mai tarziu, in dezacord cu Theresa May cu privire la acordul retragerii incheiat cu Bruxelles-ul.Un fost avocat specializat in drept international, acest deputat ultraliberal, in varsta de 45 de ani, un eurosceptic pur, este una dintre figurile noii garzi a conservatorilor.O aparatoare infocata a Brexit-ului, numita de May minsitru pentru Relatia cu Parlamentul, ea a demisionat din functie acum o saptaamna, din cauza dezacordurilor cu privire la strategia premierului.Andrea Leadsom, in varsta de 56 de ani, a petrecut 30 de ani in cartierul de afaceri City din Londra. Ea a inceput sa-si faca un nume in timpul campaniei pentru Brexit, cand era secretar de stat insarcinat cu Energia, aparand cu pasiune iesirea din UE. Ea a fost finalista infranta in cursa la postul de premier in 2016.Si ea este tot fost ministru si pretendentul cel mai favorabil unei "rupturi clare" de UE.Esther McVey a demisionat in noiembrie 2018 din functia de ministru al Muncii si Pensiilor in Guvernul Theresei May, opunandu-se acordului incheiat cu UE privind Brexit-ul.James Cleverly, in varsta de 49 de ani, este un fost locotenent-colonel care a intrat in politica in 2015.El spune ca actualul sau post de subsecretar de stat la Ministerul Brexit-ului l-a pregatit de "no deal", in pofida faptului ca nu este "optiunea (sa) preferata".Ministrul de Externe, in varsta de 52 de ani, a sustinut ramanerea in UE, dupa care si-a schimbat opinia, dezamagit de abordarea "aroganta" a Bruxelles-ului in negocieri.El a declarat apoi ca un "no deal este mai bun decat renuntarea la Brexit", iar acum apreciaza ca incercarea de a obtine o iesire fara acord in octombrie ar fi o "sinucidere politica" a Partidului Conservator, aflat la putere.Un fost om de afaceri care vorbeste fluent japoneza, el si-a croit reputatia unui oficial care nu se teme de provocari, dupa ce a prezidat timp de cinci ani, pe cand era ministrul Sanatatii, destinele Serviciului public de sanatate NHS, care se confrunta cu o criza profunda.Ministrul Dezvoltarii Internationale, Rory Stewart, in varsta de 46 de ani, este un dur care a servit in Irak ca adjunct al guvernatorului coalitiei dupa invazia americana din 2003 si care a traversat singur Afganistanul, intr-o luna, in 2002.Un fost economist la Banca Angliei, ministrul Sanatatii, Matt Hancock, in varsta de 40 de ani, a fost insarcinat mai intai cu portofoliul domeniului digital.Ministrul Mediului, Michael Gove, este un eurosceptic moderat in varsta de 51 de ani, care a jucat rolul prudentului in Guvernul May.Locotenetul lui Boris Johnson in timpul campaniei in vederea referendumului, Michael Gove l-a injunghiat pe la spate in 2016, retragandu-i sustinerea in momentul in care acesta se pregatea sa candideze la postul de sef al Guvernului, pentru a-si prezenta propria candidatura, inainte sa fie eliminat la vot de membrii partidului.El poate parea omul situatiei, din cauza supletii pozitiilor sale.Numit in 2018 la conducerea Ministerului de Interne, Sajid Javid, in varsta de 49 de ani, si-a castigat respectul alor sai prin modul in care a gestionat scandalul "Windrush", referitor tratamentul aplicat imigrantilor de origine caraibiana veniti in Regatul Unit dupa Al Doilea Razboi Mondial.Un admirator al lui Margaret Thatcher, fostul bancher de afaceri si fiu al unui sofer de autobuz pakistanez, el s-a pronuntat impotriva Brexit, in momentul referendumului din iunie 2016, insa apara pozitii eurosceptice.Secretarul de stat insarcinat cu Locuintele, Kit Malthouse, s-a facut cunoscut propunand un plan in vederea unei iesiri din UE, un compromis pus la punct impreuna cu deputati conservatori, atat sustinatori, cat si adversari ai Brexit-ului.