Cine este femeia care i-a umilit de doua ori in justitie pe adeptii Brexitului

Marti, Curtea Suprema britanica a stabilit ca suspendarea Parlamentului decisa de premierul conservator Boris Johnson este "ilegala" , in urma unei actiuni avand-o ca reclamant principal pe Gina Miller.In 2016, tot ea a castigat o alta batalie decisiva, obligand prin tribunal guvernul conservator precedent condus de Theresa May sa consulte Parlamentul in legatura cu procesul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana.Prima sa victorie in justitie a facut din Miller o eroina nationala pentru eurofilii britanici, dar si o paria pentru eurofobii care au acuzat-o ca vrea anularea rezultatului consultarii populare din iunie 2016, incheiat cu victoria taberei pro-Brexit cu 52% din voturi.Antreprenoarea in varsta de 54 de ani originara din Guyana britanica a primit luni la rand amenintari cu moartea si injurii rasiste. Cei trei copii ai sai au primit de asemenea amenintari si a fost nevoita sa-si angajeze agenti de securitate, dupa ce un membru al unei familii de nobili a mers chiar pana la a oferi o recompensa pentru lichidarea ei.Miller nu s-a lasat descurajata, iar in timpul campaniei electorale dinaintea legislativelor din iunie 2017, convocate de Theresa May, a militat pentru cauza europeana, pentru ca ulterior sa depuna plangere impotriva suspendarii Parlamentului decisa de Boris Johnson, fiind sustinuta in demersul ei de fostul premier conservator John Major, la randul lui eurofil convins.Perseverenta ei se explica printr-o viata plina de rasturnari de situatie: nascuta intr-o familie angajata politic - tatal ei, Doodnaught Singh, a fost procuror general al Guyanei britanice -, Gina a fost trimisa la 11 ani, cum se proceda in toate familiile "bune", la un pension in Anglia. Insa doi ani mai tarziu a fost nevoita sa lucreze part-time ca menajera, pentru ca familia sa se confrunta cu dificultati financiare.A divortat de doua ori si a avut joburi din cele mai diverse: chelnerita, manechin, figuranta pe genericul unui film din seria James Bond, pentru ca apoi sa-si infiinteze propriul fond de investitii.Dupa criza financiara din 2008, s-a implicat personal in campanii pentru a cere cresterea transparentei in sectorul financiar, ceea ce i-a atras faima de "vaduva neagra".Miller, care considera ca lucrurile ar fi fost "mult mai simple" daca ar fi fost barbat si de rasa alba, a declarat recent pentru France Presse ca implicarea sa in actiunile anti-Brexit i-a "schimbat complet viata"."Uneori sunt foarte deprimata de faptul ca traiesc intr-o tara in care oamenii cred ca e OK sa se spuna ca, intrucat sunt femeie de culoare, nu sunt destul de inteligenta sau sunt deplasata ori sa ma compare cu un animal", a marturisit ea.Ea s-a angajat insa ca va "continua sa lupte", in pofida greutatilor. "Sunt militanta de 20 de ani, sunt obisnuita sa incasez lovituri", asigura Miller.