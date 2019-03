Comisia Europeana, reactie seaca si transanta dupa noul vot din Parlamentul britanic: Nu e de ajuns!

Ziare.

Insa asta se intampla cu doua saptamani inainte de data oficiala a Brexitului, iar votul vine la 24 de ore de cand acelasi Parlament a respins categoric acordul negociat de UE cu Theresa May.Intreaga situatie i-a facut pe oficialii europeni sa aiba o reactie rezervata, dar foarte transanta."Am luat la cunostinta rezultatul votului din aceasta seara din Camera Comunelor. Sunt doar doua moduri de a iesi din UE: cu sau fara acord. UE e pregatita pentru ambele variante. Sa excluzi optiunea unui Brexit fara acord nu e de ajuns pentru ca asta sa nu se intample. Mai trebuie si sa fii de acord cu un acord. Am pregatit un acord impreuna cu premierul si UE e gata sa-l semneze", e reactia Comisiei Europene citata de The Guardian Parlamentarii britanici s-au intors miercuri in sala de plen pentru un nou vot in legatura cu modul in care vor iesi din UE. Theresa May a propus o motiune confuza, in care nu-si asuma clar nicio optiune, desi sustinea ca militeaza pentru un Brexit doar pe baza de acord.Parlamentul a adoptat insa un amendament care a modificat textul motiunii, astfel ca el sa precizeze clar ca un Brexit fara acord nu va fi permis. Asta a facut ca totul sa o ia si mai mult razna. Astfel, am urmarit cum May a votat impotriva propriei motiuni, la fel si mai multi ministri care au sustinut modificari pe care UE le respinsese deja categoric. Toate astea dupa o dezbatere marcata de declaratii razboinice si populiste, ceea ce i-a facut pe oficialii de Bruxelles rugati sa comenteze situatia sa exclame: "Doamne, sunt nebuni!".Joi ar urma sa aiba loc un al treilea vot, urmand ca deputatii sa decida daca cer UE amanarea "pe termen limitat" a Brexit-ului. Doar ca aici deja decizia nu mai e doar a lor. Oficialii europeni au anuntat de marti seara ca Londra va trebui sa vina cu un plan foarte clar si termene precise si ca propunerea le va fi aprobata doar daca obtine unanimitatea celor 27 de membri UE. Pe langa asta, ramane de vazut cine va mai fi in functie joi dimineata in Guvernul de la Londra, dupa ce mai multi ministri si-au anuntat intentia de a demisiona.Cert este ca, daca divortul nu se produce pana pe 23 mai, Marea Britanie va fi in situatia hilara de a fi obligata sa participe la alegerile europarlamentare.