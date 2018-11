Conservatorii i-au cerut demisia Theresei May in schimbul aprobarii acordului pentru Brexit

Ziare.

Unii parlamentari i-au transmis Theresei May ca vor vota in favoarea acordului controversat in cursul dezbaterii parlamentare din 11 decembrie daca va accepta sa demisioneze imediat dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, programata pe 29 martie 2019."Stim ca viitoarea relatie cu Uniunea Europeana nu este obligatorie. Acest lucru inseamna ca, dat fiind ca succesorul va avea flexibilitate pentru a gasi solutii tehnice in cazul frontierei irlandeze si adoptarii unui alt acord, de genul celui pe care il are Canada cu UE", a declarat un oficial conservator britanic.Acordul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit va fi supus aprobarii Parlamentului de la Londra pe, a anuntat luni seara premierul Theresa May.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale.Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici. Cel putin cinci membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest fata de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeana.Premierul Theresa May a exprimat regret ca unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, insa a subliniat ca este determinata sa obtina adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeana pe tema Brexit.