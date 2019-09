Criza Brexit: Camera Lorzilor e de acord sa aprobe pana vineri proiectul de lege care impiedica un Brexit fara acord

Ziare.

Camera Comunelor s-a impotrivit de trei ori prim-ministrului Boris Johnson in acest sens, scrie The Guardian. Johnson a si esuat in incercarea de a forta organizarea de alegeri anticipate. Jeremy Corbyn, liderul laburist, i-a spus lui Johnson ca nu va fi de acord cu propunerea lui pana ce proiectul de lege nu va primi consimtamantul regal.Imediat dupa, prim-ministrul l-a numit pe Jeremy Corbyn "primul lider al opozitiei din istoria democrata a tarii noastre care refuza invitatia la alegeri".Joi, la ora locala 01.30, in urma unor dezbateri ample, membrii Camerei Lorzilor au aprobat o motiune de a schimba ordinea de zi, iar proiectul de lege - care a trecut miercuri de Camera Comunelor , cu ajutorul rebelilor Tory si al opozitiei - va reveni in camera inferioara a Parlamentului britanic pana la ora 17.00, vineri.Proiectul va putea fi votat din nou de membrii Parlamentului luni si prezentat pentru consimtamantul regal. Lorzii vor dezbate joi proiectul "Benn" si amendamentele.Angela Smith, liderul laburistilor in Camera Lorzilor, a spus ca opozitia sustine aceasta mutare si ca spera ca vineri nu vor exista "alte zadarniciri" ale proiectului."Ce noapte a fost. A fost o dezbatere lunga si sunt recunoscatoare lorzilor care au ramas. Demonstreaza importanta muncii pe care o facem, dar si a problemei pe care o dezbatem. Sunt recunoscatoare ca putem acum confirma ca vom putea duce la capat toate stadiile proiectului in timpul obisnuit, pana vineri la ora 17.00", a declarat ea.Richard Newby, liderul liberalilor democrati din Camera Lorzilor, a afirmat in plen: "Nu cred ca daca vom continua 24 sau 48 de ore (...) va aduce vreun beneficiu cuiva".Proiectul de lege "Benn" de a intarzia Brexitul, astfel fiind evitata iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, a trecut miercuri de toate etapele in Camera Comunelor si existau temeri ca el va fi blocat de lorzi.