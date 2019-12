Cum a stirbit Brexitul buna reputatie a guvernarii din Marea Britanie

Ziare.

com

Lumea se obisnuise sa priveasca invidioasa soliditatea institutiilor din Marea Britanie. La urma urmei, spre deosebire de Regatul Unit, multe state nu s-au bucurat inca de administratie publica nepolitizata, de parlament care sa lucreze eficient, de Justitie indepedenta, de legislatie fundamentala pragmatica si de unitate, scrie The Guardian Intrebarea este: cat vor mai dura toate acestea in Marea Britanie? E greu de spus, in conditiile in care votul pentru Brexit si anii de nesiguranta care au urmat au erodat fundatiile tuturor pilonilor societatii britanice enumerati mai sus.Prima care a avut de suferit de pe urma luptelor pentru Brexit a fost administratia publica. Aparatul administrativ britanic s-a mandrit dintotdeauna cu capacitatea sa de a sprijini demersurile Guvernului, indiferent de culoarea politica a acestuia.E un lucru rar intalnit nu doar in Europa, ci si in lume. Spre exemplu, in SUA liderii administratiei publice sunt numiti politic. In Australia, acestia sunt incojurati de consilieri alesi politic. Pana si in Germania secretarii de stat ajung in functii tot pe baza unor simpatii si sustineri politice. Dar in UK nu e asa. Britanicii fac de mult cariera in administratie si fara sa fie sustinuti de un partid sau altul.Intial, functionarii au prosperat, dupa referendumul pentru Brexit. Motivul: inca de la inceput s-a stabilit ca era nevoie de mai multi oameni in administratie, care sa pregateasca totul atat pentru o iesire fara acord a Regatului Unit din UE, cat si pentru una cu acord. Era nevoie de documentatii masive si de negocieri.Problema este ca, in cursul intocmirii acestor documentatii, administratia din Marea Britanie si-a aratat limitele si vulnerabilitatile. Anume: a aratat ca nu intelege suficient intrepatrunderea din Regatul Unit si UE si nici efectele acesteia si ale Brexitului asupra situatiei delicate din Irlanda de Nord.In plus, munca administratiei a fost folosita pentru a inclina balanta politica. Iar asta a spulberat imaginea de impartialitate a functionarilor. Marile probleme au inceput in momentul in care conservatorul George Osborne a inceput sa foloseasca, in arena politica, un raport al Trezoreriei britanice potrivit caruia orice forma de Brexit insemna ca, in termen de 15 ani, Regatul Unit avea de pierdut.Ineficienta Cabinetului Theresey May, pe de alta parte, l-a impins in lumina reflectoarelor pe negociatorul sef al britanicilor pentru Brexit, Olly Robbins. Asa se face ca sentimentele de dezaprobare pentru varianta de acord de Brexit din timpul lui May s-au indreptat mai putin impotriva premierului si mai mult impotriva negociatorului sef.In prezent, administratia se afla in vizorul lui Dominic Cummings, consilier special al premierului Boris Johnson, care sustine ca pregateste o serie de reforme. Daca acestea vor eficientiza aparatul administrativ, ar fi un castig.Dar vor urma vremuri tulburi in Regat, in conditiile in care reformele vor consta, de fapt, in masuri de intimidare a functionarilor, carora sa nu li se mai permita sa puna la indoiala hotararile ministrilor.In aceast al doilea caz, s-ar putea ajunge la americanizarea sistemului administrativ, in care sefii sunt numiti politic. Sau chiar la o "Trumpizare", care inseamna ca posturile cheie din administratie fie raman vacante, fie sunt ocupate de oameni fara nicio calificare.Al doilea pilon la temelia caruia au sapat ultimii ani este chiar reputatia Guvernului. Ministrii britanici erau recunoscuti ca negociatori abili la Bruxelles. Dar in timpul Cabinetului May, spe exemplu, ministrii au evaluat gresit contextul si nu si-au "citit" corect partenerii de negociere. Iar asta a creat un climat de neincredere.Nici Parlamentul britanic n-a prins vremuri prea bune, in conditiile in care intre puterea legislativa si cea executiva s-a dus un razboi de uzura, in ultimii ani. Acesta lupta surda ar trebui sa inceteze curand, odata cu reinsaurarea majoritatii robuste pe care a castigat-o Boris Johnson.Dar perioada precedenta a aratat ca procedurile Parlamentului trebuie revizuite. In plus, Johnson a redus rolul Parlamentului din discutiile pentru Brexit. Sa urmeze oare si o reducere a proportiilor Parlamentului? Ramane sa vedem.Si sistemul judiciar a avut de suferit, in principal din cauza ca ultimii premieri, Theresa May si Boris Johnson, au incercat sa obtina decizii ale Justitiei pentru a-si legitima strategiile pentru Brexit.Se pun acum in discutie inclusiv prevederile constitutionale care i-au permis lui David Cameron sa organizeze un referendum pentru Brexit pentru a rezolva o problema de partid.Si nu in ultimul rand, Brexitul pune la indoiala insasi unitatea din sanul Regatului Unit. Contextul i-a dat Partidului National Scotian o ocazia sa readuca in discutie independenta Scotiei, in conditiile in care cu numai doi ani inainte (adica in 2014) problema parea transata definitiv.O alta problema o reprezinta si faptul ca nu doar scotienii, ci si locuitorii Irlandei de Nord vor sa ramana In UE. Dar daca vrea sa ramana unita, Marea Britanie nu le poate face pe plan nici scotienilor, nici celor din Irlanda de Nord.Ct de grava este situatia? Potrivit premierul olandez Mark Rutte - un aliat traditional al Marii Britanii - lucrurile stau, intr-adevar, destul de rau."Cu Brexit dur sau cu Brexit normal, Regatul Unit va deveni un stat diferit. Un stat mai slab. E inevitabil", a spus Rutte.Momentan, e treaba lui Boris Johnson - care ar putea ramane pentru urmatorul deceniu la putere in Marea Britanie - sa se asigure ca lucruri nu vor sta cum anticipeaza premierul olandez.