Cum se pregateste Uniunea Europeana pentru un Brexit fara acord

Ziare.

com

Comisia Europeana, care printre altele preseaza statele membre sa adopte propriile masuri la nivel national, a publicat 88 de note sectoriale in vederea pregatirii UE pentru un scenariu de Brexit fara acord, comenteaza joi AFP.Executivul comunitar a prezentat la 19 decembrie aceste masuri care vizeaza evitarea haosului pe 29 martie 2019 daca pana atunci nu este finalizat niciun acord privind o retragere ordonata a Regatului Unit din UE.Masurile respective se refera la drepturile cetatenilor, cu o abordare "generoasa" cu conditia reciprocitatii, si la sectoarele cele mai expuse: pietele financiare, traficul aerian, vamile si piata emisiilor de CO2.Executivul UE a anuntat dupa votul de marti seara din Parlamentul britanic ca va trimite o echipa in capitalele 'Celor 27' pentru a-si coordona activitatea cu cele ale statelor membre."Nimic nu este lasat la voia intamplarii", a dat asigurari un purtator de cuvant al Comisiei Europene., ce are o frontiera terestra comuna cu Regatul Unit. Dublinul a anuntat suplimentarea personalului vamal si sanitar cu 1.000 de angajati, masura considerata necesara in cazul retragerii Regatului Unit din UE, cu sau fara un acord.In bugetul sau pentru 2019, Irlanda a alocat 1,5 miliarde euro pentru amortizarea oricarei 'unde de soc' legate de divortul dintre britanici si UE. In plus, in luna martie ar urma sa fie adoptata de Parlamentul irlandez o lege pentru a contracara consecintele unui Brexit fara acord.Portul din Dublin a fost dotat cu locuri speciale pentru inspectii si au fost suplimentate parcarile pentru camioane, iar personalul administrativ a fost suplimentat cu 144 de angajati.Este vorba in special de reglementarea statutului celor aproximativ 200.000 de britanici care traiesc in Franta, care vor avea la dispozitie 12 luni pentru a-si clarifica situatia, "cu conditia reciprocitatii" din partea Regatului Unit.O alta masura se refera la realizarea "de urgenta" a infrastructurilor necesare pentru a asigura controalele la frontiere incepand cu 29 martie., mai ales ca urmare a legaturilor comerciale prin intermediul celui mai mare port din Europa, Rotterdam. Haga a alocat deja o rezerva financiara de 100 de milioane de euro si are in vedere recrutarea a 900 de noi angajati vamali.Saptamana trecuta guvernul olandez a anuntat ca cei aproximativ 45.000 de cetateni britanici si familiile lor care traiesc in Olanda isi vor pastra dreptul de a trai si a munci inclusiv in cazul unui Brexit fara acord, beneficiind de o perioada de 15 luni pentru a solicita un permis de sedere.Guvernul de la Madrid a lansat un site (http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx) in vederea informarii agentilor economici, dar si a cetatenilor britanici stabiliti in Spania si a cetatenilor spanioli care traiesc pe teritoriul britanic.si pentru a sprijini companiile. Autoritatile suedeze au identificat patru sectoare sensibile - aprovizionarea cu medicamente, serviciile vamale, finante-banci si chestiuni sanitare si fitosanitare.