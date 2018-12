Curtea de Justitie a UE a confirmat ca Marea Britanie poate renunta unilateral la Brexit

Ziare.

Decizia de a revoca Brexit-ul ar fi o optiune "suverana", a sustinut instanta europeana.La inceputul lunii octombrie, Curtea Suprema a Scotiei a anuntat ca a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru o hotarare preliminara cu privire la posibilitatea ca Marea Britanie sa poata revoca unilateral decizia de a iesi din Uniunea Europeana.Deputati scotieni reprezentand circumscriptii care, la referendumul din iunie 2016, au votat masiv pentru mentinerea Regatului Unit in UE, au inaintat o petitie Curtii Supreme, in tentativa de a dovedi ca acesta are o optiune unilaterala de a ramane in blocul comunitar.Ei sustin ca, desi nu exista nicio incertitudine din punct de vedere juridic ca Marea Britanie ar putea opri Brexit-ul cu acordul celorlalte 27 state membre, ar trebui sa caute sa instituie un drept juridic de a face aceasta in mod unilateral, indiferent de pozitia blocului comunitar.Petitionarii mai spun ca Parlamentul de la Londra ar trebui sa aiba dreptul de a revoca declansarea Articolului 50 din Tratatul UE, fara a cere permisiunea celorlalte 27 state membre ale UE. Ei argumenteaza ca este necesara certitudine juridica in privinta acestui proces inaintea oricarui vot al parlamentului britanic, intrucat niciun stat nu s-a mai retras pana acum din Uniunea Europeana.Guvernul de la Londra a mentionat, totusi, ca problema este una pur ipotetica, intrucat nu intentioneaza sa revoce notificarea intentiei de iesire din UE.Cazul a fost solutionat in procedura accelerata de CJUE ca urmare a calendarului foarte strans al Brexit-ului. Regatul Unit urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana la 29 martie 2019.