Daca ar avea loc un nou referendum pe Brexit, britanicii ar vota covarsitor pentru ramanerea in UE

Rezultatele sondajului au fost distribuite joi de campania People's Vote, care militeaza pentru un nou referendum.Potrivit sondajului, 56% dintre respondenti au declarat ca ar vota pentru ramanerea in UE, iar 44% ca ar opta pentru retragerea din Uniune.Acest scor nu ii ia in calcul pe indecisi si pe cei care au declarat ca nu ar vota."Avantajul (taberei) Remain, de 12 procente, este cel mai ridicat de pana acum", a comentat Peter Kellner, fost presedinte al YouGov, citat de People's Vote.Per total, 48% ar vota pentru mentinerea in Uniune, 38% impotriva, 6% nu ar vota si 7% sunt indecisi.Dintre simpatizantii Partidului Laburist, 78% sustin organizarea unui nou referendum.In sondajul YouGov au fost chestionati 1.070 de britanici de varsta adulta.La referendumul desfasurat la 23 iunie 2016, 17,4 milioane de votanti (51,9%) au optat pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana, iar 16,1 milioane (48,1%) pentru ramanerea ei in UE.