Data iesirii Marii Britanii din UE ar putea fi amanata cu cateva saptamani

Marea Britanie urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana pe 29 martie, insa acordul negociat de premierul Theresa May cu Bruxellesul a fost respins de parlamentari , lasand deschisa posibilitatea unui Brexit fara acord, relateaza Reuters.Parlamentul britanic va vota marti o serie de amendamente, in conditiile in care Marea Britanie se confrunta cu cea mai grava criza politica din ultima jumatate de secol, incercand sa stabileasca cum, sau chiar daca, va parasi proiectul european la care a aderat in 1973."Putem sa adoptam legislatia si cred ca, in ciuda tuturor dificultatilor, avem o relatie foarte puternica cu prietenii si vecinii nostri din UE si sunt absolut sigura ca, daca vom avea nevoie de cateva saptamani in plus, atunci acest lucru este posibil", a declarat Andrea Leadsom pentru BBC.Raspunzand intrebarii daca acest lucru ar insemna extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50, Leadsom a declarat pentru BBC: "Nu inseamna in mod necesar asta. Cred ca trebuie sa ne gandim cu atentie. Insa, asa cum stau lucrurile, simt ca noi putem, cu sprijinul celor doua Camere - Camera Comunelor si Casa Lorzilor - cu bunavointa si determinare, sa adoptam legislatia in timp util".O purtatoare de cuvant a cabinetului premierului May a declarat ca pozitia guvernului nu s-a schimbat."Nu avem in vedere o prelungire a articolului 50 si suntem angajati sa facem tot ce este necesar pentru a avea totul gata pentru momentul in care parasim UE pe 29 martie", a spus oficialul britanic.