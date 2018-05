De teama Brexit, tot mai multi britanici se grabesc sa devina cetateni germani

Ziare.

In 2016, circa 2.900 de britanici au obtinut cetatenia germana, o crestere de 361% comparativ cu 2015, transmite Reuters.Cifra totala de aproximativ 10.400 in 2016-2017 este mai mult decat dublul bilantului consemnat in intervalul 2000-2015."O legatura cu Brexit-ul este evidenta", afirma Biroul de Statistica, potrivit caruia britanicii sunt al doilea mare grup care a primit cetatenia germana, dupa cei aproape 15.000 de turci.In lipsa acordului pentru Brexit la orizont, in pofida apropierii datei oficiale de iesire din Uniunea Europeana - martie 2019 -, multi britanici sunt ingrijorati ca-si vor pierde dreptul de a trai si munci in tara cu cea mai mare economie din UE, care traverseaza o perioada neobisnuit de lunga de crestere economica si de somaj scazut.Spre a se califica pentru primirea cetateniei, britanicii au nevoie sa fi trait in Germania cel putin opt ani.Procesarea solicitarilor dureaza mai mult de sase luni. Britanicii pot primi a doua cetatenie cat timp tara lor mai face parte din Uniunea Europeana.Per total, numarul persoanelor care au primit cetatenia germana a crescut cu 1,7% anul trecut, ajungand la 112.200, cel mai inalt nivel inregistrat din 2013.