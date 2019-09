Demisia presedintelui Camerei Comunelor si criza parlamentului britanic

Atac asupra parlamentarismului

Camp de lupta propagandistica impotriva deputatilor

Tara in care s-a nascut democratia se autodistruge

John Bercow are un simt al umorului acid. Ocazional, s-a lasat luat de valul retoricii beligerante si a fost mai mult decat un presedinte de legislativ care asigura respectarea ordinii de zi si tine sub control schimburile de replici insultatoare intre parlamentari.In declaratia sa de renuntare la functia de speaker al Parlamentului de la Londra, el s-a descris pe sine drept un protector al celor de pe bancile din spate, persoana care a vegheat la respectarea drepturilor tuturor parlamentarilor si a impiedicat acapararea scenei de catre deputatii aflati in fata, pe banca Guvernului.Camera Comunelor are de ce sa-i fie recunoscatoare. Dar chiar si atunci cand a fost laudata activitatea sa in functia de speaker s-a vazut cat de adanca este prapastia din politica britanica.In timp ce Opozitia si conservatorii moderati au vorbit cu caldura despre John Bercow, care va renunta la functie la sfarsitul lui octombrie, de pe bancile conservatorilor s-au auzit si cuvinte dispretuitoare. Voci care l-au acuzat ca ar fi luat partea Opozitiei. De fapt, el doar s-a angajat pentru respectarea drepturilor parlamentarilor, in fata unui guvern amenintator si coplesitor.Tabara de dreapta din randul conservatorilor a vrut insa razbunare si a decis prin urmare sa renunte la traditia care prevedea nenumirea unui contracandidat in circumscriptia electorala a celui care detine functia de speaker.Demisionand, John Bercow a evitat sa cada victima propriului partid. Lupta pentru putere dintre Guvern si Parlament a devenit atat de dura, incat cei care il sustin pe Boris Johnson sunt gata sa renunte si la ultimele traditii din venerabila Camera a Comunelor doar pentru a-i asigura premierului cale libera pentru Brexit-ul sau."Slabim Parlamentul pe propriul risc", a avertizat Bercow, inainte de pauza fortata de cinci saptamani impusa deputatilor britanici, dupa ce prim-ministrul a decis suspendarea forului legislativ de la Londra Dar avertismentul nu a ajuns desigur si in urechile celui caruia ii era destinat. Boris Johnson prefera se pare sa guverneze singur, fara amestecul deranjant al parlamentarilor, pe modelul liderilor atotputernici din tari ca Turcia sau Rusia."Tradatori ai vointei poporului" sta scris pe afisele de protest plasate de cateva saptamani la Westminster. Alegerea perfida a cuvintelor vine din tabloidele de dreapta, care impreuna cu premierul incearca sa convinga lumea ca Parlamentul este doar o adunare de palavrageli ieftine, o pierdere de vreme, in loc sa se treaca la respectarea vointei majoritatii si sa se faca rapid un Brexit dur.Umilirea deputatilor, numirea lor lasi, prosti si lenesi, face parte intre timp din repertoriul standard al lui Boris Johnson.Astfel, el da cu toporul la radacina democratiei parlamentare. Alesii poporului nu sunt doar niste executanti ai vointei majoritatii din circumscriptiile lor electorale. Ei sunt obligati sa serveasca pe cat de bine pot si potrivit constiintei lor interesele si bunastarea cetatenilor.Daca la Nottingham majoritatea ar vota sa sara din avion, sarcina deputatilor este sa le explice oamenilor ca la bord nu exista parasute. Si daca ei tot vor sa sara, sa-i impiedice la nevoie sa o faca.Este ceea ce au incercat deputatii din Camera Comunelor cu legea lor de ultim moment impotriva unui Brexit dur. Multi dintre ei au subestimat in urma cu mai bine de doi ani dificultatea iesirii din UE, atunci cand au votat in favoarea acestui demers. Un demers care s-a dovedit o otrava atat de puternica, incat politica britanica este in prag de implozie. Iar parlamentarii care incearca sa evite prabusirea economica si politica sunt pusi acum la stalpul infamiei.Insultele si amenintarile cu moartea in retelele sociale sunt acum la ordinea zilei.Marea Britanie s-a mandrit mereu cu vechimea institutiilor sale, a traditiilor sale, a regulilor sale uneori bizare. Renumele de loc de nastere al unei democratii de nezdruncinat facea parte din imaginea Regatului Unit in lume, era una din caracteristicile cele mai cunoscute ale sistemului politic britanic in afara tarii.De la inceputul crizei Brexit, britanicii si-au pierdut mai intai reputatia de natie care actioneaza rational si pragmatic. Iar guvernele din tarile vecine asista acum cu stupoare la paralizarea propriilor institutii democratice de catre executivul de la Londra.Vecinii vad cum cabinetul britanic murdareste imaginea acestor institutii si le ingreuneaza functionarea.Parlamentarii britanici sunt obligati acum sa intre in vacanta si vor reveni abia cu cateva zile inainte de termenul Brexitului, nemaiputand face nimic. Au incercat totul pentru a-l opri pe Boris Johnson.Nu se stie daca legea impotriva unui Brexit dur este destul de puternica pentru a-l opri pe prim-ministru. Inainte de toate, insa, Parlamentul britanic asista fara posibilitate de aparare la impingerea sa in afara scenei decizionale.In saptamanile care vin, premierul de la Londra poate sa faca tot ceea ce vrea, pentru ca nu mai exista nicio supraveghere democratica a activitatii Executivului. O situatie foarte periculoasa, avand in vedere cursul distructiv pe care se afla actualul premier britanic.