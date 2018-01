Deutsche Welle: Viitorul Marii Britanii va fi decis anul acesta

Faza I: Inceput de ianuarie - final de martie, o faza de tranzitie

22-23 martie 2018: Summit UE la Bruxelles

Faza a II-a: Aprilie - sfarsit de octombrie 2018

Reuniunea UE la varf din 18-19 octombrie 2018

Chestiuni indecise

Mai bine de doua luni sunt prevazute pentru a bate in cuie conditiile perioadei de tranzitie, care a fost dorita de guvernul de la Londra. Oferta UE este urmatoarea: continuarea statu quo-ului pana la finele anului 2020, pana dincolo de data-limita pentru Brexit.In aceasta perioada, Marea Britanie ar avea toate obligatiile ce revin unui membru al UE, ar trebui sa-si plateasca in continuare contributia la bugetul Uniunii, ar trebui sa garanteze dreptul la libera circulatie a fortei de munca si ar ramane membra a pietei comune europene.Londra ar pierde insa dreptul de vot in cadrul institutiilor UE si ar avea deci un statut comparabil cu Norvegia. O concesie ar face Bruxelles-ul in cazul unor noi acorduri comerciale, in sensul ca britanicii ar avea permisiunea sa negocieze in perioada de tranzitie, sa incheie astfel de acorduri, dar nu ar avea dreptul sa le si aplice.Concomitent, Comisia UE va organiza o serie de seminarii pentru statele sale membre. Tarile vor fi invitate sa-si prezinte relatiile economice cu Regatul Unit si sa-si formuleze preferintele privind viitoarele relatii cu Londra.Din punerea laolalta a acestor interese separate urmeaza a fi formulat un mandat de purtare a tratativelor pentru negociatorul-sef al UE in chestiunea Brexit, Michel Barnier. In context, principiile fundamentale si acordurile UE trebuie respectate.Primele dezbateri in cabinetul britanic privind viitorul tarii dupa Brexit au avut deja loc cu putin timp inaintea Craciunului.In continuare exista doua tabere care sunt, cu nuante, ireconciliabile. Adeptii Brexit vor iesirea din piata comuna si din uniunea vamala precum si abandonarea printr-un pas decisiv a legislatiei UE.Ei viseaza la o "Mare Britanie libera" care sa poata sa incheie acorduri comerciale cu oricine la nivel mondial si care sa fie pentru UE un competitor. Din aceasta tabara fac parte Boris Johnson, Liam Fox, Jacob Rees-Mogg si altii.Din tabara adversa fac parte Philipp Hammond, Amber Rudd si sustinatorii lor. Ei isi doresc un Brexit cat mai edulcorat deoarece se tem ca economia britanica s-ar putea prabusi altminteri.Hammond si cauzasii sai vor sa pastreze cat mai mult din reglementarile UE pentru a-si garanta accesul la cea mai importanta piata de export a tarii. Acestia sprijina Brexit-ul numai din ratiuni ce tin de disciplina de partid.Premiera Theresa May a anuntat la inceputul anului ca va sustine un nou discurs in care va schita dorintele fundamentale ale britanicilor. In principiu, ea si ministrul ei pentru Brexit, David Davies, vor o solutie care sa le garanteze in continuare britanicilor multe din drepturi dar care sa-i elibereze de obligatiile fata de UE.Aici urmeaza a fi decisa faza de tranzitie, sa fie batuta in cuie din punct de vedere juridic intelegerea de despartire si sa fie acordat lui Michel Barnier mandatul de negociere privind viitoarele relatii cu Marea Britanie.Nu este clar daca guvernul britanic va reusi pana atunci sa adopte o pozitie realista. De asemenea nu este clar daca statele membre ale UE vor ramane in continuare la fel de unitare ca pana acum. Este posibil sa apara unele conflicte de interese.Scopul este incheierea unui acord-cadru privind viitoarele relatii UE-UK. Pentru a atinge acest obiectiv in termen de sase luni, guvernul britanic ar trebui sa accepte negocieri mult mai intensive si mai frecvente decat pana acum. Fiindca o astfel de declaratie de principii trebuie sa defineasca deja baza comuna a negocierilor comerciale viitoare, incepand cu 2019.Este vorba de garantarea unor conditii-cadru comparabile si a unei concurente oneste, dupa cum au declarat sefii de stat si de guvern europeni.Din punctul lor de vedere, cu cat mentine partea britanica mai multe din reglementarile europene in vigoare, cu atat va primi un acces mai amplu pe piata interna europeana. Dar Bruxelles-ul a avertizat deja ca nu va tolera doar mentinerea reglementarilor care convin unor sectoasre critice ale economiei britanice.Dupa Brexit, situatia Regatului Unit va fi mai dificila decat inainte, a avertizat cancelara germana in exercitiul functiunii, Angela Merkel.Pana acum, Barnier descrie oferta UE in felul urmator: un acord "Canada plus", adica un acord comercial simplu cu larga scutire vamala pentru marfuri dar fara acces pe piata pentru prestarile de servicii.Multe depind de ramanerea sau nu a Theresei May in fruntea cabinetului. In prezent, majoritatea conservatorilor isi doresc mentinerea ei in functie fiindca reuseste sa echilibreze cele doua curente in materie de Brexit. Dar situatia politica se poate schimba la Londra oricand.Pana acum guvernul May a declarat ca isi doreste un acord "Canada plus, plus, plus, plus". Adica acces pe piata pentru marfuri si servicii, inclusiv piata financiara. Britanicii vor sa elaboreze reguli proprii, care sa fie apoi recunoscute de UE ca avand aceeasi valoare ca si normele europene.Aceasta se potriveste cu ceea ce a declarat Boris Jonson candva, anume ca britanicii vor putea sa si detina in intregime dar si sa consume tortul european. La Bruxelles, aceasta varianta este categoric respinsa. Ramane de vazut daca se va putea identifica o solutie de compromis.La acea data ar trebui ca intelegerea-cadru privind viitoarele relatii UK-UE sa fie elaborata si adoptata. Fiindca statele membre ale UE vor avea nevoie apoi, in principiu, de cateva luni pentru a lasa parlamentele nationale sa studieze si valideze noul acord comercial.Scepticii sunt insa de parere ca acest termen nu va putea fi respectat. De aceea, este posibil ca procedura sa se prelungeasca pana la urmatorul summir european, programat pentru 13-14 decembrie 2018.Pana acum ideologia a fost cel mai puternic resort al Brexit. Dar strategia britanica de negociere catre finalul anului viitor ar putea fi influentata si de factori economici.De pe acum, unii cercetatori sunt de parere ca Brexitul a costat Marea Britanie in 2017 un procent din cresterea economica. Concomitent, inflatia a crescut la trei la suta, preponderent din cauza deprecierii monedei britanice.Daca intelegerea privind faza de tranzitie nu va putea fi perfectata pana in martie anul viitor, intreprinderile vor incepe probabil sa-si puna in practica planurile Brexit de avarie. Unele banci au inceput deja sa infiinteze sucursale pe continent.Si pentru companiile farmaceutice si altele care au nevoie pentru produsele lor de aprobari UE timpul ar putea deveni foarte scurt. Daca pozitia guvernului britanic nu va fi convingatoare pentru companii pana in vara lui 2019 ar putea debuta un exod al companiilor din UK.Totodata, nu este dat ca sigur ca guvernul britanic va reusi sa cada de acord pana in toamna anului viitor asupra unui acord-cadru cu UE privind Brexit. Ar putea exista si alegeri anticipate cu final imprevizibil.In debutul lui 2018, aproape toate chestiunile importante privind Brexit sunt, din perspectiva Londrei, cu final deschis.