Din nou, cu sensibilitate - drama Brexit continua

Mult zgomot pentru putin

Votul este neclar

Scandalul Brexit nu a trecut, din contra

Asadar, UE si guvernul britanic au reusit sa ajunga, din nou, la un acord. In timp ce, la Londra, emotiile sunt la ordinea zilei, Bruxelles-ul traieste sentimentul unui deja-vu.Exact in acest punct ne-am mai aflat o data: in urma cu un an, cu Theresa May. Iar sansele ca acordul sa treaca de votul reprezentantilor din Camera Comunelor sunt, din nou, fragile.Multi parlamentari sunt rezervati, fie pentru ca vor sa ramana in UE, fie pentru ca se tem de urmatorii pasi ai premierului Boris Johnson, prin care va incerca sa pozitioneze Marea Britanie mult mai departe de Europa, comparativ cu predecesoarea lui.Nici a doua incercare nu pare a fi mai usoara. Aceasta a devenit posibila de abia dupa ce premierul irlandez i-a prezentat omologului sau britanic o solutie creativa pentru problema irlandeza. Boris Johnson a inteles ca, in actualul context politic de la Londra, acordul este singura solutie.Asa incat a schimbat macazul, a renuntat la stupizeniile din trecut, dar mai ales la ideile legate de statutul Irlandei de Nord, pe care-l aparase cu vehementa Theresa May. Intelegerea de acum are multe puncte comune cu vechiul plan "Backstop", propus initial de UE, pentru a evita o granita stricta intre Irlanda, membru UE, si Irlanda de Nord, care face parte din Regatul Unit.Ambele tabere au acceptat compromisuri, britanicii chiar ceva mai multe. UE a acceptat ca provincia britanica sa iasa formal din Uniunea Vamala. In schimb, Londra a trebuit sa accepte ca Irlanda de Nord sa respecte regulile europene, pentru a mentine status quo-ul pe ambele parti ale granitei. La mijloc sunt nu numai economia si comertul, ci si identitatea, apartenenta si viata de zi cu zi a oamenilor din regiune.Europenii si Guvernul de la Dublin pot accepta aceasta solutie. In stilul binecunoscut, UE a reusit sa isi impuna drepturile.Per total, un acord destul de bun pentru Bruxelles, care, in paralel, ii permite lui Boris Johnson sa declare ca va scoate din UE intregul Regat, cu sansa ca, in viitor, sa preia controlul total. Este, pur si simplu, propaganda Brexit, indiferent de gradul de adevar..Exista deci un acord. Neclar este insa cum va fi primit el in Parlamentul britanic. Daca nord-irlandezii din DUP nu isi vor da acceptul, pentru ca unele prevederi merg prea departe, atunci Johnson ar mai putea pierde si alti hardlineri.E greu de crezut ca ii va convinge, din nou, pe parlamentarii pe care i-a exclus recent din partid, iar Opozitia este, in marea ei majoritate, impotriva . Poate va reusi Boris Johnson vreo minune pana sambata. Altfel, Brexit-ul va reveni din nou pe masa negociatorilor de la Bruxelles.Printre multele promisiuni false ale Brexit-ului se numara si cea referitoare la finalizarea procesului imediat dupa parasirea structurilor comunitare. Multi dintre cetatenii Marii Britanii isi doresc ca procesul sa se termine cat mai repede. Este insa eronat, pentru ca de abia dupa iesirea din UE va incepe greul.Intens negociata perioada de tranzitie dureaza doar un an. Daca Guvernul de la Londra nu o va prelungi, atunci va urma prabusirea in necunoscut. Toate aspectele viitoarei relatii bilaterale trebuie renegociate - de la traficul aerian la transportul terestru si pana la colaborarile stiintifice sau detaliile despre securitate.Este o pace inselatoare ceea ce li se prezinta acum britanicilor. Mai ales negocierile referitoare la Acordul de Liber Schimb, in care Boris Johnson isi doreste cat mai putina integrare, ar putea avea un gust amar.UE a dovedit ca nu are nimic de daruit. Britanicii trebuie sa decida insa la urne daca isi pot imagina un viitor dupa modelul "Singapore pe Tamisa", in care sa renunte la drepturi si protectie, precum si sa aiba o piata financiara nereglementata sau nu.Se va decide si daca vor sa aiba un model pur neoliberal-anglo-saxon sau mai degraba o economie si o viata cu caracteristici europene. Mai au inca sansa de a renunta la cursa catre prapastie, sustinuta cu surle si trambite de Boris Johnson.