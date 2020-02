Divortul s-a pronuntat, britanicii au plecat din UE: "Good bye & good luck!"

Boris Johnson: Cortina se ridica pentru un nou act al marii noastre istorii nationale

"Scotia va reveni in inima Europei ca tara independenta"

Scotland will return to the heart of Europe as an independent country - #LeaveALightOnForScotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/Pc2fibYnG4 - Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 31, 2020

"La revedere si noroc"

Good bye & good luck to my friends in the UK. History is changing course tonight. I hope we can make the new realities work. Despite all that has happened through BREXIT so far, we will miss you in the EU as a close friend and ally. 🇬🇧🇪🇺🇮🇪 - Simon Coveney (@simoncoveney) January 31, 2020

De data asta s-a terminat, scrie AFP. Au fost necesari trei ani de dispute pentru ca acest mare salt in necunoscut, aprobat de 52% dintre britanici in 2016, sa se concretizeze.Regatul Unit trebuie sa se inhame acum la sarcina dificila de a construi relatii cu blocul redus la 27 si amputat de 66 de milioane de locuitori, dar si cu mari puteri precum SUA.Printre primii responsabili straini care a reactionat, seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis intr-o postare pe Twitter "intarirea relatiilor deja puternice" cu aliatul sau istoric.In fata Parlamentului din Londra, dupa o numaratoare inversa declansata cu 30 de secunde inainte de ora fatidica,(foto)."Formidabil", "incredibil", si-a exprimat entuziasmul Karen Ollerton, o pensionara venita din nordul tarii. "Suntem inconjurati de optimism", a adaugat ea, exprimandu-si speranta "ca vom putea trai toti in pace" si ca Regatul Unit va incheia "acorduri comerciale bune"."Am facut-o", a exclamat la randul sau eurofobul Nigel Farage, aclamat de multime.In nordul eurosceptic al Angliei, in orasul Morley, care a votat in proportie de 60% pentru Brexit, iesirea a fost sarbatorita cu mare pompa, cu drapele britanice si focuri de artificii. "Asteptam asta din 2016", a jubilat Joshua Spencer, un student de 25 de ani.Cu putin timp inainte de iesirea oficiala, prim-ministrul Boris Johnson a prezis ca Brexit-ul va fi un "succes rasunator", "indiferent care vor fi obstacolele"."Lucrul cel mai important care trebuie spus in aceasta seara este ca nu este un sfarsit, ci un inceput. Momentul unui nou rasarit si in care cortina se ridica pentru un nou act al marii noastre istorii nationale", a spus el, promitand "inceputul unei noi ere de cooperare amicala" cu Uniunea Europeana.Comert, securitate, pescuit... Cu Bruxelles-ul, termenii cooperarii trebuie definiti pana la sfarsitul anului. In saptamanile care urmeaza, negocierile, care se anunta foarte dificile, vor incepe, iar rezultatul lor ramane foarte incert.Evenimentul marcheaza un nou episod in care totul ramane sa fie definit, dar nu au disparut nici diviziunile care au fracturat Regatul Unit. Adeptii ramanerii in UE, asa-numitii "remainers", raman cu un gust amar, in special in provinciile britanice care au votat majoritar pentru ramanerea in UE, precum Scotia si Irlanda de Nord."Scotia va reveni in inima Europei ca tara independenta", a postat pe Twitter premierul scotian Nicola Sturgeon, hotarat sa lupte impotriva refuzului Londrei de a autoriza un referendum asupra independentei.in fata parlamentului local, unde sute de persoane s-au adunat vineri seara pentru a-si exprima opozitia fata de iesirea tarii din UE."Este o rusine" ca Scotia sa iasa din UE impotriva vointei ei, crede Joe Harrow, un ghid turistic in varsta de 62 de ani.La 55 de ani, Boris Johnson poate savura ca pe o victorie concretizarea Brexit-ului, dupa ce a fost ales cu o larga majoritate in decembrie in baza acestei promisiuni. El a reusit acolo unde predecesoarea sa Theresa May a esuat.Evitand orice triumfalism, prim-ministrul britanic a insistat in fata ministrilor sai asupra dorintei de "a intoarce pagina diviziunilor" si de a munci din toate puterile pentru a strange tara laolalta.De la Bruxelles la Berlin si Paris, liderii europeni si-au exprimat regretele si hotararea de a ajunge la "cel mai bun parteneriat posibil" dupa Brexit-ul care a dat o lovitura visului european. "Un semnal de alarma istoric" care trebuie "sa ne faca sa reflectam", a avertizat presedintele francez Emmanuel Macron."La revedere si noroc", a postat pe Twitter la randul sau seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney.Chiar daca a fost una istorica, ziua nu va aduce in perioada imediat urmatoare mari schimbari concrete. Pentru ca separarea sa se faca in liniste, Regatul Unit va continua sa aplice regulile europene pana la 31 decembrie 2020.Insa ce este mai dificil abia urmeaza. Este vorba despre complexele negocieri asupra legaturilor care vor uni Londra si Bruxelles-ul in materie comerciala, de securitate sau de pescuit dupa perioada de tranzitie.Londra doreste incheierea lor in timp record, inainte de sfarsitul anului, si exclude orice prelungire a tranzitiei dincolo de 2020. Un calendar considerat foarte strans de Bruxelles.Boris Johnson, care isi va prezenta viziunea la inceputul saptamanii viitoare, a anuntat deja clar ca doreste un acord de liber-schimb de acelasi tip cu cel semnat de UE cu Canada, fara alinierea la regulile comunitare.Bruxelles-ul, care se teme de o concurenta neloiala, a avertizat deja: fara "conditii echitabile" in materie de mediu, de munca sau de fiscalitate, nu va exista "un acces extins pe piata unica".