Donald Tusk a vorbit cu Theresa May, inaintea saptamanii care ar putea sa decida soarta Brexit

I had a phone call with PM @theresa_may. It will be an important week for the fate of #Brexit. - Donald Tusk (@eucopresident) 9 decembrie 2018

Ziare.

com

"Am avut o conversatie telefonica cu premierul Theresa May. Va fi o saptamana importanta pentru soarta Brexitului", a scris pe Twitter Donald Tusk Duminica, Nigel Dodds, liderul Democratic Unionist Party in parlamentul britanic, partidul nord-irlandez care sustine guvernul condus de Theresa May, a transmis ca premierul ar trebui sa se intoarca la Bruxelles pentru a renegocia acordul pentru Brexit astfel incat el sa fie acceptat de parlament, informeaza News.ro.Totusi, votul din Parlamentul de la Londra pentru aprobarea acordului de Brexit, programat initial pe 11 decembrie, ar putea fi amanat, in contextul in care confruntata cu lipsa sprijinului politic, Theresa May ar putea incerca sa obtina o intelegere mai buna din partea UE, noteaza si Mediafax.