Donald Tusk e dezamagit de May: N-a fost capabila sa asigure majoritatea pentru acord. Ce se intampla cu Brexitul?

Ziare.

com

Oficialul european s-a declarat dezamagit de faptul ca Guvernul britanic nu a reusit sa obtina o majoritate in Parlament, astfel incat sa nu se ajunga in aceasta situatie critica, cu doar 17 zile inainte de data oficiala a Brexitului."Regretam rezultatul votului din seara aceasta si suntem dezamagiti ca guvernul britanic nu a fost capabil sa asigure majoritatea pentru acordul de retragere. In ce priveste partea UE, noi am facut tot ce a tinut de noi ca sa se ajungem la acord, inclusiv backstopul, care previne instalarea unei granite controlate cu Iralnda si mentine integritatea pietei unice pana la gasirea unor noi mecanisme.Cu doar 17 zile inainte de 29 martie, votul de azi a crescut semnificativ riscul unui Brexit fara acord. Vom continua pregatirile noastre pentru a ne asigura ca suntem pregatiti pentru acest scenariu", a transmis Tusk printr-un purtator de cuvant.Presedintele Consiliului European a vorbit si despre posibilitatea ca Marea Britanie sa ceara o prelungire a Articolului 50, adica o amanare a Brexitului, insa a precizat clar ca asta va fi posibil doar daca Londra va veni cu un plan clar si acesta va fi votat in unanimitate de cei 27 de membri ai UE."Daca va exista o cerere motivata a Marii Britanii de prelungire a Articolului 50, UE27 o vor analiza iar actiunea va fi decisa in unanimitate. UE27 asteapta motive credibile pentru o astfel de cerere si sa fie precizata durata prelungirii. Buna functionare a institutiilor europene trebuie sa fie asigurata", a mai transmis Tusk.Parlamentul britanic a respins din nou marti acordului pentru Brexit, negociat de Theresa May cu oficialii UE. Chiar daca diferenta s-a mai redus putin fata de infrangerea istorica din ianuarie, lui May i-au lipsit 149 de voturi ca sa isi treaca acordul.Haosul a domnit in timpul dezbaterilor. May a fost acuzata ca vinde gogosi si ca n-a adus de fapt nicio imbunatatire acordului, in timp ce cei care au anuntat ca vor vota impotriva au fost acuzati ca sunt "agenti ai Bruxellesului". Oficialii europeni s-au declarat socati de modul in care s-au desfasurat discutiile, avand in vedere ca nici in al 12-lea ceas parlamentarii britanici n-au renuntat la manipulari.Presedintele CE Jean Claude Juncker le transmisese de luni noapte britanicilor ca acest vot e decisiv : "Nu veti avea o a treia sansa".Cu toate acestea, nu pare ca politicienii britanici vor ajunge curand la un consens. Imediat dupa ce rezultatul votului a fost anuntat May a spus ca miercuri va fi un nou vot, lasand Parlamentul sa decida daca iesirea din UE se va face fara acord. De cealalta parte, Opozitia i-a cerut demisia, alegeri anticipate si organizarea unui nou referendum.Cert este ca Londra are acum doua optiuni: fie iese din UE fara acord pe 29 martie, fie cere o amanare si continua haosul, negocierile si incertitudinea. Oricum, daca pana pe 23 mai situatia nu va fi rezolvata, Marea Britanie va fi in situatia hilara de a fi obligata sa participe la scrutinul european.