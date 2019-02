Donald Tusk, inainte ca May sa ajunga la Bruxelles: Exista un loc special in iad pentru arhitectii Brexit-ului

Ziare.

In plus, el a reiterat ca UE nu va renegocia acordul cu Regatul Unit si si-a exprimat speranta ca premierul britanic, Theresa May, sa vina joi la Bruxelles cu "sugestii realiste" privind modul de solutionare a impasului Brexit , informeaza DPA."M-am intrebat cum arata acel loc special din iad pentru cei care au promovat Brexit-ul, fara sa aiba macar schita unui plan pentru efectuarea in siguranta" a acestui demers, a spus Tusk.Presedintele Consiliului European a reafirmat pozitia Uniunii Europene la o conferinta de presa comuna cu prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar: asa-numitul "backstop", mecanismul de siguranta la frontiera irlandeza , trebuie sa fie pastrat in acordul privind retragerea Regatului Unit din UE.Varadkar a apreciat ca acordul pentru Brexit, respins deja de parlamentul britanic , este "cel mai bun posibil" si ca instabilitatea politica de la Londra, din ultima vreme, constituie inca o dovada privind necesitatea backstop-ului.