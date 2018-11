Donald Tusk: Marea Britanie sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului

Ziare.

"Cu cateva zile inaintea votului in Camera Comunelor (care va avea loc pe 11 decembrie - n.red.), devine tot mai clar ca acest acord este cel mai bun posibil - de fapt, este singurul posibil.Daca acest acord este respins de Camera Comunelor, singurele alternative care ne raman sunt: fara Brexit sau Brexit fara acord. Vreau sa va asigur ca UE este pregatita pentru fiecare dintre aceste scenarii", a spus Tusk la sosirea la summitul G20, care se desfasoara la Buenos Aires, in Argentina.Reamintim ca, la referendumul din iunie 2016, 51,89% dintre britanici s-au declarat in favoarea Brexit. De la acel moment, s-au purtat continuu discutii intre conducerea UE si liderii britanici privind conditiile in care Regatul Unit urmeaza sa paraseasca Uniunea.S-a cerut chiar repetarea referendumului, dar varianta a fost ferm respinsa de premierul Theresa May.