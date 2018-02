Dupa Brexit, imigrantii europeni ar putea sa se inregistreze in Marea Britanie cu o aplicatie

Ziare.

Brexitul va deveni efectiv pe 29 martie 2019, dar deocamdata nu este clar statutul pe care imigrantii comunitari il vor avea in Marea Britanie dupa aceasta data.Premierul Theresa May a afirmat ca acestora li s-ar putea acorda un ragaz de doi ani pentru a se inregistra, dar deocamdata nu s-a luat oficial nicio hotarare, aceasta depinzand si de evolutia negocierilor cu UE privind conditiile Brexitului si relatia viitoare a Marii Britanii cu blocul comunitar.Cu ajutorul aplicatiei avute in vedere se va schimba si actualul proces anevoios si birocratic prin care imigrantii obtin statutul legal - ilustrat in principal de un formular cu 85 de pagini -, pentru inregistrarea cu noua aplicatie informatica fiind nevoie de 10-20 de minute, dupa cum sustin cei care au vazut primele copii de ecran ale modului ei de functionare.Conform acestor copii de ecran, cei care vor dori sa se inregistreze pentru a intra astfel in legalitate ar urma sa incarce in aplicatie copii ale unor documente si sa raspunda la niste intrebari. Cat despre solutionarea cererii, aplicatia ar urma sa ofere un raspuns aproape imediat.Daca se va recurge la un asemenea sistem, asa cum este el descris acum, mai raman multe aspecte de clarificat, cum ar fi de exemplu ce pot face solicitantii in cazul in care aceasta aplicatie le respinge cererea.