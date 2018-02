Dupa Brexit, permisele auto emise in UK ar putea sa nu mai fie valabile in UE

Ziare.

In cazul in care cele doua parti nu vor putea ajunge la un acord privind transportul, recunoasterea reciproca a permiselor de conducere ar putea fi retrasa, ceea ce ar insemna ca cetatenii UE care calatoresc in Marea Britanie nu vor mai putea inchiria masini sau obtine asigurari.Potrivit site-ului publicatiei Express, britanicii ar putea fi nevoiti sa detina un permis international de conducere (PIC).Miercuri seara, Comisia Europeana a publicat documentul "Consecintele retragerii Marii Britanii din UE".Theresa May a inceput prezentarea pozitiei tarii sale privind relatia cu Uniunea Europeana dupa Brexit, iar principalele subiecte care vor fi abordate sunt securitatea, transferul de putere la nivelul unor institutii de stat, drepturile angajatilor si comertul.Marea Britanie spera ca va incheia in luna martie un acord privind perioada de tranzitie post-Brexit si ca va ajunge la o intelegere privind relatiile comerciale pe termen lung pana la finele acestui an.