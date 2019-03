Dupa negocieri dificile, nu s-a gasit inca o solutie pentru iesirea din impas a Brexit-ului

Negocieri "viguroase" la Bruxelles asupra acordului retragerii

Negociatorul-sef UE al Brexit-ului, "Michel Barnier, a informat Comisia ca negocierile au fost dificile, insa s-au desfasurat intr-o atmosfera construtiva", a precizat un purtator de cuvant al CE, Margaritis Schinas, relateaza Reuters."In acest stadiu nu s-a identificat vreo solutie coerenta cu 'acordul retragerii' care include protocolul (cu privire la backstop) referitor la Irlanda si Irlanda de Nord, care nu va fi redeschis", a adaugat el.Uniunea Europeana (UE) nu se astepta la un progres semnificativ cu privire la Brexit pana in weekend, au declarat diplomati si oficiali europeni."Este putin probabil sa se ajunga la un acord inainte de weekend", a declarat, miercuri, un oficial european. "Ne pregatim de un weekend de lucru", a anuntat el.In cazul in care negociatorii reusesc sa ajunga la un compromis in weekend, diplomatii apreciaza ca premierul britanic Theresa May ar putea sa efectueze luni o vizita la Bruxelles, pentru ca europenii sa-si exprime sustinerea fata de ea, inaintea unui vot in Camera Comunelor asupra acestei propuneri.Pe de alta parte, consilierul juridic al Guvernului britanic (attorney general) Geoffrey Cox a anuntat, miercuri, ca Londra le-a prezentat noi propuneri liderilor europeni, in cadrul unor negocieri "viguroase", incepute marti la Bruxelles, relateaza AFP."Ne aflam in inima subiectului. Am facut propuneri foarte rezonabile si discutam despre detalii", a declarat Geoffrey Cox la Sky News."Cele doua parti au facut un schimb de pozitii solide, viguroase, ne confruntam acum cu adevarate negocieri", a adaugat el, in timp ce Comisia anunta ca nu s-a identificat o solutie, in acest stadiu, in vederea iesirii din impas.Aceasta noua sesiune de negocieri, la care ia parte si ministrul Brexit-ului Steve Barclay, se desfasoara inaintea unei saptamani cruciale pentru Theresa May.Premierul britanic incearca sa obtina noi garantii cu privire la acordul retragerii, in speranta ca acesta sa fie ratificat pana la 12 martie de Parlamentul britanic, care l-a respins masiv in ianuarie."Plasa de siguranta" irlandeza ("backstop") se afla in centrul acestor negocieri.Acest dispozitiv a fost conceput cu scopul de a evita o reimpunere a unei frontiere pe insula Irlanda, pentru a mentine astfel Acordurile de pace din 1998, pe de o parte, si a apara, pe de alta parte, integritatea pietei unice.El ar urma sa se aplice doar ca ultim recurs, in cazul in care nu se gaseste alta solutie, si prevede o ramanere a Regatului Unit intr-o uniune vamala cu UE si totodata o aliniere mai aprofundata la normele europene in Irlanda de Nord.Insa britanicii se tem ca "backstop"-ul ar putea sa impiedice Regatul Unit sa poarte o politica comerciala independenta si ca regatul ar putea ramane ostaticul acestui dispozitiv pe termen nedeterminat.Ministrul de Externe, Jeremy Hunt, a reiterat, marti, ca Guvernul britanic este "pregatit sa fie flexibil" in acest subiect.El ii raspundea astfel lui Michel Barnier care, fara sa cedeze ceva pe fond, a anuntat ca UE este pregatita sa furnizeze garantii suplimentare regatului cu privire la "backstop", menite sa faciliteze ratificarea britanica.