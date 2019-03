E oficial: Theresa May ii va cere lui Donald Tusk amanarea Brexit pana la 30 iunie

amanarea Brexit-ului pana la 30 iunie, cu optiunea unei amanari prelungite pentru inca doi ani

Sefa Executivului de la Londra urmeaza sa ii scrie lui Tusk, azi sau maine, si sa ii ceara extinderea articolului 50 (cel care a fost activat pentru iesirea UK din UE acum doi ani), conform purtatorului de cuvant al lui May, care nu a spus exact si ce va contine scrisoarea premierului, arata The Guardian Anuntul a fost facut dupa ce May a discutat timp de 90 de minute cu membrii Cabinetului.Potrivit unei informatii difuzate de BBC , premierul Theresa May ar urma sa le ceara liderilor europeniConform unei surse citate de BBC, la reuniunea Guvernului desfasurata marti, oficialii britanici nu au ajuns la un consens, in timp ce o alta sursa a deplans faptul ca Theresa May evita din nou sa ia o decizie, desi ar prefera o amanare scurta pentru a incerca sa gaseasca o cale de a obtine aprobarea acordului de retragere din UE.Cancelarul german Angela Merkel a replicat imediat la acest anunt, insa a spus ca nu stie cum va reactiona Uniunea Europeana la cererea lui May, avand in vedere ca totul se schimba mult prea repede."Acum vom vedea ce ne spune Theresa May, care sunt dorintele ei, vom incerca sa raspundem tuturor", a spus Merkel.Intr-o conferinta sustinuta, marti, la Berlin, Merkel a mentionat ca ea va lupta pana pe "29 martie pentru o iesire ordonata a Marii Britanii din UE", conform Reuters Precizam ca May se va duce la Bruxelles joi si vineri la Consiliul European. Avand in vedere ultimele evolutii legate de Brexit, este posibil ca la aceasta reuniune sa se discute despre Brexit, desi ministrul delegat roman pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a spus, marti, ca la summit-ul de la sfarsitul acestei saptamani oficialii UE se vor concentra pe chestiuni economice.Amintim ca, in cazul in care Marea Britanie nu paraseste Uniunea Europeana pana pe 23 mai, cand incep alegerile pentru Parlamentul European, britanicii vor fi nevoiti sa organizeze si ei un scrutin, dupa cum a transmis presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Retragerea Regatului Unit ar trebui sa fie finalizata inainte de alegerile europene care vor avea loc intre 23 si 26 mai anul acesta", a spus el intr-o scrisoare adresata presedintelui Consiliului European, dupa o intalnire avuta cu premierul britanic saptamana trecuta.