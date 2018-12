Economia se uita cu groaza la Brexit

"Un dezastru fara precedent"

Consens rapid sau criza nationala

Doua scenarii extreme

Ziare.

com

Pe de o parte, economia din Marea Britanie, pe de alta, antreprenorii germani care fac afaceri cu firme britanice: dupa ziua de luni ii uneste un singur lucru, si anume perplexitatea. Pentru ca nimeni nu stie exact ce va urma dupa amanarea deciziei privind Brexit-ul, in camera inferioara a Parlamentului britanic.Theresa May vrea sa organizeze un vot in ianuarie. Dar avand in vedere data la care s-a negociat iesirea din UE, 29 martie 2019, nu mai ramane mult timp. Revine teama fata de un Brexit necontrolat. Prin urmare, sefa guvernului face acum un turneu european pentru noi negocieri.Dar ce va realiza May prin aceasta calatorie speciala prin Europa? Vor exista alegeri anticipate? Un al doilea referendum sau chiar mult-temutul Brexit dur, adica o iesire din UE fara un cadru legal, fara un acord politic care sa stabileasca relatiile ulterioare? Toate aceste variante sunt posibile si dau fiori economiei germane."Este un dezastru fara precedent", comenteaza presedintele Asociatiei pentru Comert Exterior, BGA, Holger Bingmann. "Cu trei luni inainte de data planificata pentru Brexit, antreprenorii inca nu stiu ce ii asteapta si cum o sa arate totul. Si asa se produce o noua replica a cutremurului pe ambele maluri ale canalului", adauga Bingmann.Daca Theresa May esueaza din nou in camera inferioara sau daca refuza noi negocieri cu UE, pe 29 martie toate relatiile construite in 45 de ani cu UE se vor duce pe apa sambetei. Bingmann crede ca in aceasta situatie a britanicilor, strategia de a trage de timp este incredibila si lipsita de responsabilitate - nu in ultimul rand fata de propriul popor.Chiar si Asociatia Industriei Germane, BDI, este ingrijorata. "Amanarea votului in Parlamentul britanic amplifica emotiile in economie", spune managerul BDI, Joachim Lang. Uniunea Germana a Constructorilor de Masini si Echipaje Industriale (VDMA) avertizeaza ca antreprenorii trebuie sa se pregateasca rapid pentru o iesire dezorganizata a Marii Britanii din UE."Este o lovitura masiva pentru antreprenorii care sperau la mai multa claritate", a declarat Carolyn Fairbairn pentru Financial Times. Directoarea generala a Uniunii Industriei Britanice se plange ca planurile de investitii stagneaza de doi ani si jumatate. "Daca nu se ajunge mai repede la o intelegere, exista riscul unei crize nationale", a adaugat Fairbairn. Lira sterlina a ajuns luni la cel mai scazut nivel din ultimele 20 de luni."Pietele se tem ca prin amanarile lui May se va pierde foarte mult timp valoros", e de parere Thu Lan Nguyen, specialista in probleme monetare la Commerzbank. Riscul unui Brexit dur a crescut, spune aceasta. Daca se ajunge la acest scenariu, Bank of England se asteapta la pierderi monetare de 25 procente. Banca centrala britanica se asteapta si la scaderea preturilor imobiliare.Specialistii preconizeaza daune serioase pentru economia britanica, daca se va ajunge la un Brexit fara planuri concrete. "Cresterea economica a tarii ar putea scadea in medie cu 5 procente, daca nu chiar cu 8 sau 10 la suta, daca alti parteneri comerciali, cum ar fi SUA, ar astepta incheierea unor noi tratate", spune Patrice Gautry, economista-sefa la Union Bancaire Privee. Efectate ar fi mai ales exporturile. Conform prognozelor lui Euler Hermes, specialist in asigurari de credit, Marea Britanie ar putea pierde in cazul unui Brexit dur in jur de 30 miliarde de lire sterline numai in primul an. Pentru Germania, Hermes prevede o pierdere la exporturi in valoare de opt miliarde de euro.Theresa May a amanat deocamdata showdown-ul in camera inferioara. Emotiile raman puternice in randul antreprenorilor, pana la vot. Peter Schaffrik, economist-sef la RBC Capital Markets, spune ca ambele scenarii extreme, fie un Brexit dur, fie niciun Brexit, sunt mai probabile decat o cale de mijloc.Abia luni, Curtea Europeana de Justitie a extins indirect posibilitatile pentru Brexit. CEJ a decis ca Marea Britanie poate renunta la Brexit fara acordul celorlalte state UE. Un al doilea referendum ar fi, asadar, posibil. In ceea ce priveste economia, Holger Bingmann crede ca lipsa unei decizii este foarte riscanta. "Lipsa unei decizii risca sa creeze haos in Marea Britanie si in Europa printr-un Brexit dezorganizat".