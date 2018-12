Efectele Brexit: Franta va deveni a sasea putere economica a lumii in 2019, depasind UK

Ziare.

"Subminarea" economiei britanice este inevitabila, in urma scaderii investitiilor, ca efect al iesirii tarii din UE. Dar pana in 2020 Regatul Unit va redeveni a sasea putere economica a lumii, o pozitie pe care ar urma sa o mentina pana in 2033, conform studiului.In cursa pentru depasirea economiilor dezvoltate, tarile emergente, cum ar fi China, India si Brazilia, au inregistrat dificultati in acest an, iar PIB-ul lor va creste mai lent decat se estima anterior, tendinta care se regaseste la nivel global, avertizeaza CEBR."Pe termen mediu, nu aproape la fel de optimisti cum eram in urma cu un an, dar ne asteptam la obstacole mai ridicate in calea avansului economiei mondiale decat in urma cu 12 luni", se arata in raportul care acopera evolutia a 193 de tari pana in 2033.China va depasi probabil SUA, devenind prima economie mondiala in 2032, cu doi ani mai tarziu decat previziunea initiala, din cauza politicii monetare mai relaxate si a deprecierii cursului de schimb. Si Brazilia ar urma sa ajunga in fata Italiei in 2020, si nu in 2018.India ar putea depasi Marea Britanie si Franta in 2019, dar cel mai probabil in 2020, si nu in 2018 asa cum se estima in urma cu un an.Efectele razboiului comercial au incetinit anul acesta cresterea principalelor economii mondiale, SUA si China, si au afectat evolutia PIB-ului global. Comertul mondial va inregistra probabil un avans de aproape 3% anul acesta, mai putin fata de cresterea de doua treimi din 2017, apreciaza CEBR.Institutia avertizeaza ca "din cauza nivelul ridicat al datoriilor si al problemelor structurale, o recesiune globala ar putea fi mult mai dificil de rezolvat decat precedentele declinuri ale economiei".Dar autoritatile inca au suficienta munitie pentru a ajuta lumea sa depaseasca urmatoarea recesiune, dar mai putin prin masuri de politica monetara si mai mult prin reglementari fiscale, a explicat Douglas McWilliams, vicepresedintele CEBR.Acesta a adaugat ca vor creste probabil cheltuielile guvernamentale, pe fondul masurilor de relaxare fiscala, iar guvernele vor acorda un sprijin mai amplu decat bancile centrale.