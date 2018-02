Europenii care vin in Marea Britanie dupa Brexit nu vor avea aceleasi drepturi ca cei deja instalati in Regat

Ziare.

Aflata joi intr-o vizita in China, May le-a spus unor jurnalisti ca va lupta impotriva unor propuneri cu privire la acordarea dreptului de "rezidenta deplina" europenilor care vin in regat dupa ce acesta paraseste Uniunea, in martie 2019, relateaza Associated Press."Acesta este un subiect de negociere in perioada imediat urmatoare. Vreau sa fie clar ca exista o diferenta intre persoanele care au venit la noi inainte sa plecam si cele care vor veni stiind ca Regatul Unit nu mai este membru UE", a declarat ea.Londra si Bruxelles-ul au convenit asupra principiului unei perioade de aproximativ doi ani, incepand din martie 2019, in care regatul se va supune reglementarilor europene, fara sa detina vreo putere de decizie.Pozitia lui May este pe placul parlamentarilor din cadrul Partidului Conservator care sustin Brexit-ul, insa este in dezacord cu cea a reprezentantilor Uniunii, care indeamna Londra sa garanteze drepturile cetatenilor europeni daca vrea sa primeasca un acces substantial pe piata unica europeana in timpul tranzitiei."Drepturile cetatenilor pe perioada de tranzitie nu sunt negociabile", a declarat pentru cotidianul britanic The Guardian Guy Verhofstadt, raportorul Parlamentului European (PE) pe tema Brexit.Politicieni britanici proeuropeni isi indeamna Guvernul sa tina cont de evaluarile economice care preconizeaza ca o limitare a imigratiei din UE va inrautati situatia economica a tarii.Insa Guvernul lui May a respins aceste documente, divulgate site-ului de stiri BuzzFeed, drept nefinalizate si neaprobate.Executivul a fost de acord, insa, sa le prezinte parlamentarilor, in urma presiunilor Legislativului.