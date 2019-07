Fostul premier John Major, gata sa mearga in instanta daca Boris Johnson forteaza suspendarea Parlamentului si un Brexit fara acord

Pe 23 iulie aflam cine preia fraiele Brexit

In Marea Britanie, oricine poate solicita o evaluare judiciara pentru a contesta legalitatea deciziilor luate de guvern, noteaza BBC.Fostul premier conservator John Major a facut aceste comentarii in conditiile in care principalul candidat la postul de premier,- cu sau fara niciun acord.Or, "pentru a suspenda Parlamentul, premierul trebuie sa mearga la Majestatea sa Regina si sa-i ceara permisiunea, iar", a estimat John Major.Astfel, regina "ar ajunge in centrul unei controverse constitutionale in care n-ar trebui sa o puna niciun om politic", a notat fostul premier."Daca se va intampla acest lucru, oamenii vor sta la coada sa ceara o evaluare judiciara. Eu sigur as fi pregatit sa merg sa solicit o astfel de evaluare", a mentionat Major.Confruntata cu o tripla respingere de catre deputati a acordului de Brexit la care a ajuns cu Bruxelles-ul anul trecut, premierul britanic Theresa May a fost nevoita sa-si anunte demisia, in iunie.Ei vor fi departajati prin votul celor 160.000 de membri ai Partidului Conservator, al carui rezultat va fi cunoscut peBoris Johnson, care apare favorit, promoveaza o pozitie dura fata de Bruxelles si nu exclude o iesire fara acord.