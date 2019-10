Franta cere Marii Britanii argumente clare pentru amanarea Brexit

Ziare.

com

"Franta vrea o amanare justificata si proportionata. Cu toate acestea, deocamdata nu avem nimic de acest fel", a declarat un oficial de la Palatul Elysee."Trebuie sa le aratam britanicilor ca depinde de ei sa clarifice situatia si ca acordarea unei amanari nu este ceva garantat", a precizat oficialul francez.Administratia Emmanuel Macron probabil spera ca presiunile asupra Guvernului Boris Johnson sa genereze alegeri anticipate sau chiar un nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. Liderii celor 27 de state europene au exprimat sustinere pentru amanarea Brexit dupa data de 31 octombrie, dar nu au stabilit inca pentru cat timp Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat joi seara ca va propune Parlamentului organizarea unui scrutin parlamentar anticipat in decembrie , in efortul de a depasi criza Brexit. Alegerile anticipate pot fi convocate doar de Camera Comunelor, printr-o decizie luata cu doua-treimi din voturi.Partidul Laburist (opozitie) conditioneaza sustinerea pentru convocarea unui scrutin parlamentar anticipat de amanarea Brexit. Opozitia ar putea solicita si un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la UE. Boris Johnson poate forta convocarea alegerilor prin majoritate simpla daca demisioneaza, dar se teme ca, in contextul crizei politice, opozitia ar putea obtine suficiente voturi pentru a forma un alt guvern fara organizarea de alegeri.Pana acum, Boris Johnson, aflat la conducerea unui Guvern minoritar, insista pentru retragerea Marii Britanii din UE pe 31 octombrie. Parlamentul britanic a adoptat o lege care interzice un Brexit fara acord. In plus, Camera Comunelor a aprobat un amendament introdus de parlamentarii Oliver Letwin (independent) si Hilary Benn (laburist) care prevede ca decizia finala a Camerei Comunelor privind Acordul Brexit sa fie luata abia dupa adoptarea legislatiei definitive prevazuta de acest tratat.Adoptarea legislatiei asociate Acordului Brexit va dura cel putin cateva luni. La randul sau, Parlamentul European a anuntat ca nu va ratifica Acordul Brexit pana cand documentul nu va fi aprobat de Camera Comunelor.Pentru a obtine transpunerea rapida a legislatiei, Boris Johnson propunea un calendar de proceduri parlamentare de trei zile. Marti seara, Camera Comunelor a aprobat in principiu proiectul care prevede initierea procedurilor pentru transpunerea in legislatie a Acordului Brexit, dar a respins planul lui Boris Johnson de adoptare a legislatiei in doar trei zile.Practic, Camera Comunelor s-a pronuntat in favoarea continuarii (in a doua lectura) a procedurii de aprobare a Acordului, care va ajunge in comisiile parlamentare de profil si ar putea suferi amendamente inainte de votul final. Ulterior, proiectul de acord va ajunge in Camera Lorzilor.Aprobarea definitiva poate avea loc doar dupa ce ambele Camere parlamentare accepta o forma unitara si dupa ce prevederile aferente tratatului sunt transpuse in legislatie prin dezbaterea si votul pe articole. Daca va suferi modificari substantiale in Parlamentul britanic, proiectul de Acord Brexit risca sa nu mai fie acceptat de Uniunea Europeana.