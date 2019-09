Guvernul britanic va convoca, luni, un nou vot pentru declansarea de alegeri anticipate

Ziare.

In cursul noptii, membrii Camerei Comunelor au respins o motiune prin care premierul conservator Boris Johnson convoca alegeri anticipate pentru data de 15 octombrie, in incercarea de a rezolva criza politica legata de Brexit.Motiunea guvernului, care avea nevoie de o majoritate de doua treimi, a intrunit un scor de 298 la 55, lipsindu-i 136 de voturi.Partidul Laburist, de opozitie, care s-a abtinut de la vot, a declarat ca nu va fi de acord cu un scrutin anticipat pana cand legea care blocheaza o iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara acord la 31 octombrie si cere o noua amanare a Brexit-ului pana la 31 ianuarie, nu va intra in vigoare.Se asteapta ca legea, adoptata miercuri de Camera Comunelor cu ajutorul unei factiuni rebele excluse marti din Partidul Conservator, sa treaca vineri prin Camera Lorzilor si sa primeasca sanctiunea regala luni.Partidele de opozitie sunt in principiu de acord cu alegeri anticipate, dar joi dezbateau daca sa accepte sau nu data propusa de Johnson, 15 octombrie.Diplomati citati de Reuters au declarat ca o campanie electorala ar stopa orice negocieri cu UE. 'Partea britanica continua sa produca haos si este foarte dificil de prezis orice', a afirmat un diplomat al Uniunii Europene.