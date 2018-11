Guvernul de la Londra nu are niciun "plan B", daca acordul pe Brexit pica la vot in Parlament

Ziare.

"Nu exista niciun plan B, pentru ca insasi Uniunea Europeana spune ca acordul care este pe masa este unul asupra caruia a trebuit sa ajungem la un compromis", a declarat Lidington intr-un interviu pentru postul de radio BBC.Intrebat daca Londra ar putea amana Brexit-ul pentru a obtine un acord mai favorabil, oficialul britanic a raspuns: "Nu este politica Guvernului si chiar nu vad unde ne-ar duce asta, pentru ca UE si-a facut cunoscuta pozitia foarte clar".Pe de alta parte, fostul ministru al Apararii britanic Michael Fallon a afirmat, tot marti, ca o amanare a iesirii Regatului Unit din UE ar fi in interesul britanicilor, astfel ca negociatorii pot conveni un "acord de divort" mai favorabil."Acordul actual nu este unul bun si avem nevoie de unul mai favorabil. Daca este posibil sa obtinem un acord mai bun, sa trimitem negociatorii inapoi la Bruxelles pentru doua sau trei luni - chiar sa amanam data iesirii efective pentru doua sau trei luni, atunci cred ca acest lucru ar fi in interesul pe termen lung al tarii", a spus Fallon intr-o declaratie pentru BBC. Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica, la Bruxelles, acordul privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar , precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra. Regatul Unit devine astfel prima tara care paraseste UE.Acordul de retragere, ce are 585 de pagini, detaliaza conditiile juridice ale iesirii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din UE la 29 martie 2019.Liderii din UE s-au exprimat de asemenea in favoarea "unei relatii cat mai stranse posibil" cu Londra dupa Brexit.