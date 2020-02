Guvernul UK dezvaluie azi noul sistem de imigratie, care va favoriza mintile "stralucite"

Ziare.

"Raspundem prioritatilor cetatenilor prin introducerea unui nou sistem bazat de puncte care va face sa scada numarul imigrantilor", a declarat, intr-un comunicat trimis marti seara, ministrul de Interne, Priti Patel, salutand un "moment istoric" care "pune capat liberei circulatii", relateaza AFP. Sistemul va acorda puncte in functie de competente, calificari si niveluri salariale si va trata cetatenii europeni si non-europeni "in mod egal".Se preconizeaza ca noul sistem va intra in vigoare la 1 ianuarie 2021, dupa incheierea perioadei de tranzitie care a inceput dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la 31 ianuarie."Vizele nu vor mai fi acordate decat celor care au obtinut suficiente puncte", precizeaza comunicatul, pentru a "acorda prioritate celor mai bune talente", cum ar fi "oamenii de stiinta, inginerii si profesorii universitari".Prin urmare, ministerul considera ca respecta "mesajul clar" transmis de poporul britanic in cursul referendumului din 2016 privind Brexit-ul si la alegerile parlamentare din decembrie.Controlul imigratiei a fost unul dintre subiectele principale in timpul campaniilor pentru aceste doua scrutine.