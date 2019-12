Hugh Grant face campanie anti Brexit din usa in usa. Cum a reactionat Boris Johnson (Foto&Video)

Hugh Grant hits UK campaign trail with Luciana Berger, Jewish MP who quit Labour https://t.co/3IZkwAuaad via @timesofisrael - Laura (@SzekelyLaura) December 4, 2019

Actorul de 59 de ani a fost surprins mergand cu candidata liberal-democrata Luciana Berger in mai multe cartiere din Londra. Este cunoscut faptul ca Hugh Grant nu sustine iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, noteaza Daily Mail La randul sau, Boris Johnson a parodiat secventa din filmul "Love Actually" in care actorul Andrew Lincoln a transmis, cu ajutorul unor pancarte, cateva mesaje femeii de care era indragostit.In parodia pusa la cale de premierul britanic, Johnson apare la usa unei femei si cu ajutorul unor mesaje de pe cateva pancarte incearca sa o convinga pe aceasta sa ii voteze partidul pentru a putea duce Brexit-ul la sfarsit.Desi s-a folosit de celebra scena, premierul britanic a spus ca nu a vazut niciodata filmul "Love Actually", conform Daily Mail. Citeste si Alegeri anticipate in Marea Britanie. Scrutinul este decisiv pentru Brexit A.G.