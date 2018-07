Ideea unui nou referendum pe tema Brexit capata din ce in ce mai multa sustinere in UK

Ziare.

Fostul ministru britanic al Educatiei Justine Greening a devenit, luni, unul dintre cei mai influenti sustinatori ai organizarii unui asemenea scrutin - cunoscut sub numele de "People's Vote" ("Vot popular") - si care, putin cate putin, are tot mai multi adepti, scrie AFP."Singurul mod de a iesi din impas este sa se retraga decizia finala cu privire la Brexit din mana politicienilor (...) si sa fie incredintata poporului", a declarat deputata conservatoare in Times.Aceasta luare de pozitie intervine dupa publicarea de catre Guvernul conservator a "Planului de la Chequers", o propunere vizand sa pastreze relatii comerciale stranse cu continentul dupa Brexit, prevazut pe 29 martie 2019.Acest proiect a condus la demisii in Guvern si la amenintari cu rebeliunea in randul deputatilor eurosceptici, ceea ce-i face pe unii diplomati sa se teama ca Londra sa nu mai fie niciodata in masura, pana la urma, sa incheie acordul cu privire la divortul de UE.Un fervent aparator al UE, fostul premier laburist Tony Blair a cerut in acest weekend un nou vot, afirmand ca Executivul nu va avea niciodata sustinerea necesara sa-si implementeze "Planul de la Chequers"."Suntm incoltiti. In orice lume rationala (...), poporul ar lua decizia", a subliniat el.Ideea unui nou referendum, dupa cel de la 23 iunie 2016, care a decis Brexit-ul cu 52% din voturile exprimate, este sustinuta, de asemenea, de fostul premier conservator John Major, de fostul vicepremier Nick Clegg (centru) sau de fostul ministru de Externe laburist David Miliband.Dincolo de luari de pozitie, miscarea care sustine un al doilea referendum se organizeaza. La sfarsitul lui iunie, la Londra, zeci de mii de persoane au manifestat cu scopul de a cere un vot asupra conditiilor finale ale retragerii regatului din Uniune.In aprilie, noua organizatii pro-UE au lansat o campanie comuna in vederea unei promovari a unei noi consultari care ar propune, concret, fie sa se accepte orientarile Theresei May, fie sa se ramana in UE.Tony Blair si Justine Greening militeaza pentru prezenta unei a treia optiuni pe buletinul de vot - posibilitatea iesirii din UE fara acord cu Bruxelles-ul, o cale aparata de asemenea de anumiti "Brexiter"-i duri.Opozitia laburista, care nu este ocolita de disensiuni cu privire la Brexit, a refuzat pana acum sa excluda un nou referendum, spre deosebire de Theresa May. "In nicio circumstanta", a insistat luni un purtator de cuvant al premierului.O schimbare este, in schimb, perceptibila, in opinia publica, potrivit Institutului YouGov, procentul persoanelor care apreciaza ca Brexit-ul nu este decizia cea buna fiind in prezent mai mare decat cel al persoanelor care cred contrariul.Unii opozanti ai unui nou refrendum incep, de asemenea, sa se gandeasca ca aceasta ar putea sa fie calea cea buna in vederea iesirii din starea de criza cvasi-cotidiana in care se afla Executivul britanic.William Hague, o influenta figura conservatoare, i-a avertizat saptamana trecuta pe eurosceptici, apreciind ca aceasta solutie ar deveni inevitabila in cazul unei rebeliuni contra premierului."Am ajuns in punctul in care ei sunt pe cale sa puna in pericol tot ceea ce au incercat sa obtina", a declarat el pentru BBC, citand diverse scenarii posibile - "fara Brexit, Brexit respins, pe termen nedefinit, schimbare de Guvern, al doilea referendum...".Unul dintre cei mai infocati sustinatori ai Brexit-ului, Nigel Farage, fost lider al partidului eurofob Ukip, a evocat el insusi un vot.Mizand pe o confirmare a Brexit-ului, el a apreciat ca acest lucru ar permite o reducere la tacere a "nemultumitilor" si in randul unora si al celorlalti.