Boris Johnson jura ca nu, dar Londra pregateste amanarea Brexit daca nu exista acord cu UE

Boris Johnson cauta un compromis

Informatia apare in documente guvernamentale pe care Downing Street le-a prezentat celei mai inalte instante civile din Scotia.Informatia publicata de The Guardian vineri vine in contextul in care premierul Boris Johnson a sustinut ca ar prefera sa ajunga "mort intr-un sant" decat sa mai amane Brexit-ul.Consilierii juridici ai Guvernului au transmis instantei ca va fi aplicata Legea Benn (introdusa de laburista Hilary Benn), adoptata de Parlament, care blocheaza producerea Brexit-ului fara acord.Proiectul de lege prevede ca premierul ar trebui sa solicite direct o prelungire a termenului de iesire din UE presedintelui Consiliului European. Acest lucru include si formularea exacta a scrisorii.In documentele inaintate tribunalului scotian de la care militantii antiBrexit incearca sa obtina un ordin pentru a-l forta pe premier sa respecte legea in cauza, guvernul britanic sustine ca Boris Johnson a acceptat ca este obligat sa trimita UE o scrisoare prin care sa solicite o amanare.Boris Johnson a prezentat, miercuri, Bruxelles-ului niste propuneri noi in incercarea de gasire a unui acord cu UE pentru evitarea unui "divort" brutal.Ulterior, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis joi, intr-o postare pe Twitter, ca "nu este convins" de noua propunere a prim-ministrului britanic.In ce-l priveste, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat ca propunerea Londrei contine "cateva puncte problematice".Planul inaintat de Boris Johnson prevede ca Irlanda de Nord sa iasa din uniunea vamala europeana, la fel ca restul Marii Britanii, dar ca aceasta provincie sa aplice in continuare regulile europene in privinta circulatiei bunurilor, inclusiv a marfurilor agro-alimentare, cu infiintarea unei "zone de reglementare" pe insula Irlanda, sub rezerva acordului din partea legislativului si a executivului nord-irlandez.Parlamentul European, care va trebui sa valideze un eventual acord, a comunicat joi ca nu considera ca "propunerile de ultim moment formulate de guvernul britanic pe 2 octombrie, in forma lor actuala, pot forma baza unui acord fata de care Parlamentul European si-ar putea da acordul".B.B.